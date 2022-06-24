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Haberler Galeri Asgari ücret için yeni hesaplama! 6 aylık enflasyon ile 5.986 TL olabilir! Asgari ücrete ara zam olacak mı? Net-Brüt %40 üstü...

Asgari ücret için yeni hesaplama! 6 aylık enflasyon ile 5.986 TL olabilir! Asgari ücrete ara zam olacak mı? Net-Brüt %40 üstü...

Milyonlarca çalışan asgari ücrete Temmuz ayında zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Ara zam için enflasyona endeksli formüller masaya yatırılırken, bir çok kalemde maaşlarda değişim yaşanacak. İşsizlik maaşından annelere yapılacak ödemelere, stajyer ücretinden sosyal güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası prim tutarlarına kadar pek çok şeye yansıyacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret için son dakika açıklamalarda bulundu. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ara zam var mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2022 22:08
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Asgari ücret için yeni hesaplama! 6 aylık enflasyon ile 5.986 TL olabilir! Asgari ücrete ara zam olacak mı? Net-Brüt %40 üstü...

Asgari ücret için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalışanların ve işverenlerin gözü asgari ücrete ara zam için verilecek karara çevrildi. Asgari ücret zammı için bir çok formül masaya yatırılıyor. Ara zamda enflasyona endeksli formüller konuşulurken, yapılacak artış sadece asgari ücretlileri değil geniş bir kesimi etkileyecek. Peki, asgari ücrete ne kadar zam olacak? Asgari ücrete zam gelecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret için yeni hesaplama! 6 aylık enflasyon ile 5.986 TL olabilir! Asgari ücrete ara zam olacak mı? Net-Brüt %40 üstü...

Asgari ücretli çalışanlara zam yapılması için işçi ve işveren sendikalarıyla görüşmelerin sürdüğünü de aktaran Bilgin, "Hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım." dedi.

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Asgari ücret için yeni hesaplama! 6 aylık enflasyon ile 5.986 TL olabilir! Asgari ücrete ara zam olacak mı? Net-Brüt %40 üstü...

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

Yüzde 7'nin üzerinde daha fazla büyüyeceğiz. Ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla desteklemeliyiz.

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Asgari ücret için yeni hesaplama! 6 aylık enflasyon ile 5.986 TL olabilir! Asgari ücrete ara zam olacak mı? Net-Brüt %40 üstü...

EMEKLİ VE MEMURA İLAVE ZAM

3600 ek göstergede Temmuz'da yapacağımız çalışmalar enflasyon karşısında nefes aldıracak. Memurlara gerçekleşen enflasyonun üzerinde sosyal koruma ilave zammı yapacağız. Kerim devlet adil devlettir. Kerim devlet koruyucu devlettir, cömert devlettir. Çalışanların alın terini koruyan devlettir.

Temmuz'dan itibaren çalışan memurların değil, emekli olan kamu çalışanları 3600 ek gösterge ile koruduğumuz ilave haklar verdiğimiz gibi enflasyona karşı aynı oranlarda koruyucu sosyal düzenlemeyi onları da kapsayacak şekilde düzenleyeceğiz.

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Asgari ücret için yeni hesaplama! 6 aylık enflasyon ile 5.986 TL olabilir! Asgari ücrete ara zam olacak mı? Net-Brüt %40 üstü...

ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?

Emekli işçilerimizi de koruyacağız. Çalışan işçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. İşçi sendikaları, işveren sendikalarıyla görüştüm, çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek.