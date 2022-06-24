24 Haziran 2022, Cuma
Asgari ücret için yeni hesaplama! 6 aylık enflasyon ile 5.986 TL olabilir! Asgari ücrete ara zam olacak mı? Net-Brüt %40 üstü...
Milyonlarca çalışan asgari ücrete Temmuz ayında zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Ara zam için enflasyona endeksli formüller masaya yatırılırken, bir çok kalemde maaşlarda değişim yaşanacak. İşsizlik maaşından annelere yapılacak ödemelere, stajyer ücretinden sosyal güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası prim tutarlarına kadar pek çok şeye yansıyacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret için son dakika açıklamalarda bulundu. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ara zam var mı?
Giriş Tarihi: 24.06.2022 22:08
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