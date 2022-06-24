Asgari ücret için yeni hesaplama! 6 aylık enflasyon ile 5.986 TL olabilir! Asgari ücrete ara zam olacak mı? Net-Brüt %40 üstü...

Asgari ücret için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalışanların ve işverenlerin gözü asgari ücrete ara zam için verilecek karara çevrildi. Asgari ücret zammı için bir çok formül masaya yatırılıyor. Ara zamda enflasyona endeksli formüller konuşulurken, yapılacak artış sadece asgari ücretlileri değil geniş bir kesimi etkileyecek. Peki, asgari ücrete ne kadar zam olacak? Asgari ücrete zam gelecek mi?