06 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye üretti ülkeler sıraya girdi! Dünyanın gözü elektrikli Tragger'da

Türkiye üretti ülkeler sıraya girdi! Dünyanın gözü elektrikli Tragger'da

Yerli üretimde her geçen gün üzerine koymaya devam eden Türkiye şimdi de yüzde 100 elektrikli yeni nesil hizmet aracı Tragger ile dikkatleri üzerine çekti. 4. seviye otonom (sürücüsüz) sürüşe hazırlanırken, aracın son test sürüşlerinin gelecek yılın ilk çeyreğinde Bilişim Vadisi'nde yapılması planlanıyor.

Giriş Tarihi: 06.09.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 13:19
  • 1
  • 17
Türkiye üretti ülkeler sıraya girdi! Dünyanın gözü elektrikli Tragger’da

Türkiye'de üretilen yüzde 100 elektrikli yeni nesil hizmet aracı Tragger, 4. seviye otonom (sürücüsüz) sürüşe hazırlanırken, aracın son test sürüşlerinin gelecek yılın ilk çeyreğinde Bilişim Vadisi'nde yapılması planlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Türkiye üretti ülkeler sıraya girdi! Dünyanın gözü elektrikli Tragger’da

Bursa'da Tragger firması tarafından aynı isimle imal edilen, yakıttan yüzde 85 tasarruf sağladığı belirtilen, içten yanmalı motorlara göre daha az parça barındırıp bakım giderleri açısından avantaj sağlayan araçlar, söz konusu özellikleriyle büyük ilgi görüyor.

  • 3
  • 17
Türkiye üretti ülkeler sıraya girdi! Dünyanın gözü elektrikli Tragger’da

Fabrikalar, depolar, havaalanları, kampüsler ve limanlar gibi alanlarda yük ve insan taşımaya yönelik olan, seri üretimi devam eden araçlar, Türk start-up'ı Tragger'in Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisinde üretiliyor.

  • 4
  • 17
Türkiye üretti ülkeler sıraya girdi! Dünyanın gözü elektrikli Tragger’da

Halihazırda elektrikli versiyonlarıyla birçok ülkeye ihraç edilen Tragger Pro serisi araçların, 4. seviye otonom hale getirilmesine ilişkin çalışmalar da Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde devam ediyor.

  • 5
  • 17
Türkiye üretti ülkeler sıraya girdi! Dünyanın gözü elektrikli Tragger’da

"TAMAMEN TÜRKİYE'DEKİ MÜHENDİSLER TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ"

Tragger kurucu ortaklarından Saffet Çakmak yaptığı açıklamada, Tragger araçlarının geleceğin sürdürülebilir ulaşım teknolojileri ve yeni nesil mobilite alanında kurgulandığını, tamamen Türkiye'deki mühendisler ve tasarımcılar tarafından geliştirildiğini bildirdi.