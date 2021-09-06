06 Eylül 2021, Pazartesi
Türkiye üretti ülkeler sıraya girdi! Dünyanın gözü elektrikli Tragger'da
Yerli üretimde her geçen gün üzerine koymaya devam eden Türkiye şimdi de yüzde 100 elektrikli yeni nesil hizmet aracı Tragger ile dikkatleri üzerine çekti. 4. seviye otonom (sürücüsüz) sürüşe hazırlanırken, aracın son test sürüşlerinin gelecek yılın ilk çeyreğinde Bilişim Vadisi'nde yapılması planlanıyor.
Giriş Tarihi: 06.09.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 13:19
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