Türkiye üretti ülkeler sıraya girdi! Dünyanın gözü elektrikli Tragger'da

Yerli üretimde her geçen gün üzerine koymaya devam eden Türkiye şimdi de yüzde 100 elektrikli yeni nesil hizmet aracı Tragger ile dikkatleri üzerine çekti. 4. seviye otonom (sürücüsüz) sürüşe hazırlanırken, aracın son test sürüşlerinin gelecek yılın ilk çeyreğinde Bilişim Vadisi'nde yapılması planlanıyor.