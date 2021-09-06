Bankalar peş peşe duyurdu! İhtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası...

6 Eylül kredi faiz oranları son durum nedir? Hangi banka ne kadar kredi veriyor? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bazı ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler ile taşıt ve konut alımlarında kullanmak için kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka banka kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Güncel kredi faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar? İşte 6 Eylül güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları...