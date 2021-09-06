Bankalar peş peşe duyurdu! İhtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası...

Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Eylül ayının gelmesiyle birlikte bankalarda faiz değişikliği yaşandı. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisinde faiz değişikliği yapan bankalar, güncel oranları peş peşe duyurdu. Bazı sebeplerden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşlar, en uygun kredi veren bankalar listesini araştırıyor. Kamu ve özel bankaların güncel oranlarını sizler için yazımızda ele aldık. Peki, 6 Eylül ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...