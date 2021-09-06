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Haberler Galeri Bankalar peş peşe duyurdu! İhtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası...

Bankalar peş peşe duyurdu! İhtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası...

Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Eylül ayının gelmesiyle birlikte bankalarda faiz değişikliği yaşandı. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisinde faiz değişikliği yapan bankalar, güncel oranları peş peşe duyurdu. Bazı sebeplerden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşlar, en uygun kredi veren bankalar listesini araştırıyor. Kamu ve özel bankaların güncel oranlarını sizler için yazımızda ele aldık. Peki, 6 Eylül ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 11:31
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Bankalar peş peşe duyurdu! İhtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası...

6 Eylül kredi faiz oranları son durum nedir? Hangi banka ne kadar kredi veriyor? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bazı ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler ile taşıt ve konut alımlarında kullanmak için kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka banka kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Güncel kredi faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar? İşte 6 Eylül güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar peş peşe duyurdu! İhtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası...

6 EYLÜL KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte banka banka 6 Eylül ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları;

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Bankalar peş peşe duyurdu! İhtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

* Tüketici kredisi: 1.51
* Taşıt kredisi: 1.61
* Konut kredisi: 1.37

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Bankalar peş peşe duyurdu! İhtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

* İhtiyaç kredisi: 1,63
* Taşıt kredisi: 1,54
* Konut kredisi: 1,38

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Bankalar peş peşe duyurdu! İhtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası...

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

* Konut kredisi: 1.32
* İhtiyaç kredisi: 1.59
* Taşıt kredisi: 1.50