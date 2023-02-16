HaberlerGaleriİlk veri geldi, SSK'lı 6.093, Bağ-Kur'lu 5.819, Memur emeklisi 8.427 TL! Emekli zamlı maaş hesabı yenilendi! İntibak, ek zam, refah payı...
İlk veri geldi, SSK'lı 6.093, Bağ-Kur'lu 5.819, Memur emeklisi 8.427 TL! Emekli zamlı maaş hesabı yenilendi! İntibak, ek zam, refah payı...
Milyonlarca emekli Temmuz ve Ocak ayında olmak üzere maaşlarına yılda iki kez zam alıyor. Ocak ayında refah payı artışı ile emekli maaş zammı yüzde 30 olarak uygulandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında Temmuz maaşı için geriye 5 veri kaldı. Hal böyle olunca emekliler maaş zammı için hesaplamalar araştırılıyor. İşte, emekli zamlı maaş hesaplamaları!