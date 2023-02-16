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Haberler Galeri İlk veri geldi, SSK'lı 6.093, Bağ-Kur'lu 5.819, Memur emeklisi 8.427 TL! Emekli zamlı maaş hesabı yenilendi! İntibak, ek zam, refah payı...

İlk veri geldi, SSK'lı 6.093, Bağ-Kur'lu 5.819, Memur emeklisi 8.427 TL! Emekli zamlı maaş hesabı yenilendi! İntibak, ek zam, refah payı...

Milyonlarca emekli Temmuz ve Ocak ayında olmak üzere maaşlarına yılda iki kez zam alıyor. Ocak ayında refah payı artışı ile emekli maaş zammı yüzde 30 olarak uygulandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında Temmuz maaşı için geriye 5 veri kaldı. Hal böyle olunca emekliler maaş zammı için hesaplamalar araştırılıyor. İşte, emekli zamlı maaş hesaplamaları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 15:40
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İlk veri geldi, SSK’lı 6.093, Bağ-Kur’lu 5.819, Memur emeklisi 8.427 TL! Emekli zamlı maaş hesabı yenilendi! İntibak, ek zam, refah payı...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yüzde 30 olarak zam uygulandı. TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamları sonrasında Temmuz zammı için ilk veri netleşmiş oldu. Milyonlarca emekli yılın ikinci zammında maaşlarında ne kadar zam göreceklerini merak ediyor. En düşük maaş 5.500 TL olarak açıklanmıştı. Diğer yandan yeni 2023 yılının ikinci yarısında maaşlara ek zam uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? İşte %6 zam oranıyla yeni hesap!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlk veri geldi, SSK’lı 6.093, Bağ-Kur’lu 5.819, Memur emeklisi 8.427 TL! Emekli zamlı maaş hesabı yenilendi! İntibak, ek zam, refah payı...

MEMUR 2023 TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklisi Ocak ayında maaşlarına % 30 oranında zam aldı. Gözler Temmuz maaş zammına çevrildi.

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İlk veri geldi, SSK’lı 6.093, Bağ-Kur’lu 5.819, Memur emeklisi 8.427 TL! Emekli zamlı maaş hesabı yenilendi! İntibak, ek zam, refah payı...

Temmuz ayında alınacak olan zam oranı önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Ocak ayı enflasyonu 6,65 olarak açıklandı. İlerleyen aylarda bu orana Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının eklenmesi ile zam oranı netleşmiş olacak.

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İlk veri geldi, SSK’lı 6.093, Bağ-Kur’lu 5.819, Memur emeklisi 8.427 TL! Emekli zamlı maaş hesabı yenilendi! İntibak, ek zam, refah payı...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 848 TL OLDU!

En düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.

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İlk veri geldi, SSK’lı 6.093, Bağ-Kur’lu 5.819, Memur emeklisi 8.427 TL! Emekli zamlı maaş hesabı yenilendi! İntibak, ek zam, refah payı...

OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Tüketici Fiyat Endeksi ocakta aylık bazda yüzde 6,65, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 4,15 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 oldu.