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Haberler Galeri 10.000 TL deprem yardımı! Başvurular nereden, nasıl yapılır? 10 bin TL deprem yardımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı?

10.000 TL deprem yardımı! Başvurular nereden, nasıl yapılır? 10 bin TL deprem yardımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı?

"10 bin TL deprem yardımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı? Başvurular nereden, nasıl yapılır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonraki süreçte atılacak adımları duyurdu. Depremzedelere taşınma ve kira desteği sağlayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hane başına 10 bin TL destek yardımı yapılacağının altını çizdi. Peki, 10 bin TL deprem yardımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı? Başvurular nereden, nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 10:03
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10.000 TL deprem yardımı! Başvurular nereden, nasıl yapılır? 10 bin TL deprem yardımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı?

"10 bin TL deprem yardımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi gündemiyle toplandı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturulamaz hale gelen konutlar için hane başına 15 bin TL taşınma ve 5 bin TL ile 2 bin TL kira yardımı yapılacağının altını çizerek hane başına 10 bin TL destek yardımı verileceğini bildirdi. Peki, 10 bin TL deprem yardımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı? Başvurular nereden, nasıl yapılır?

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10.000 TL deprem yardımı! Başvurular nereden, nasıl yapılır? 10 bin TL deprem yardımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı?

ASRIN FELAKETİ SONRASI TÜRKİYE TEK YÜREK!

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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10.000 TL deprem yardımı! Başvurular nereden, nasıl yapılır? 10 bin TL deprem yardımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

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10.000 TL deprem yardımı! Başvurular nereden, nasıl yapılır? 10 bin TL deprem yardımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı?

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

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10.000 TL deprem yardımı! Başvurular nereden, nasıl yapılır? 10 bin TL deprem yardımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı?

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.