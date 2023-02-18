18 Şubat 2023, Cumartesi
10.000 TL deprem yardımı! Başvurular nereden, nasıl yapılır? 10 bin TL deprem yardımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı?
"10 bin TL deprem yardımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı? Başvurular nereden, nasıl yapılır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonraki süreçte atılacak adımları duyurdu. Depremzedelere taşınma ve kira desteği sağlayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hane başına 10 bin TL destek yardımı yapılacağının altını çizdi. Peki, 10 bin TL deprem yardımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı? Başvurular nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 18.02.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 10:03
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