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Turizmde dünya dördüncüsü! Türkiye rekor kırdı | En çok turist o ülkeden

Türkiye, 50 milyon 450 bin ziyaretçi ile dünyanın en çok turist ağırlayan 4'üncü ülkesi oldu. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, 2022'de 963 milyon kişi seyahat ederken, toplam harcama miktarı 1 trilyon 12 milyar dolar oldu. Akdeniz yüzde 28'le en çok tercih edilen bölge, Fransa 80 milyonla dünyanın en çok turist ağırlayan ülkesi oldu. 50 milyon 450 bin ziyaretçi ağırlayan Türkiye ise ABD'nin ardından 4'üncü sırada yer aldı.

Giriş Tarihi: 16.05.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 15:55
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Türkiye rekor kırdı! En çok turist o ülkeden

Dünya turizminin 2022 yılı verilerine ilişkin UNWTO raporu açıklandı. 2022'de dünya genelindeki turizm hareketliliğinin, pandemi öncesi 2019'un yüzde 34 gerisinde kaldığı görüldü.

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Türkiye rekor kırdı! En çok turist o ülkeden

Rapora göre, 2022'de dünya genelinde 963 milyon turist seyahat etti. Ülkelere göre sıralamada Fransa 80 milyon ziyaretçiyle birinci, İspanya 71 milyon 660 ile ikinci, ABD 50 milyon 870 bin ile üçüncü sırada yer aldı.

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Türkiye rekor kırdı! En çok turist o ülkeden

Türkiye, ABD'nin ardından 50 milyon 450 bin turistle dördüncü oldu.

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Türkiye rekor kırdı! En çok turist o ülkeden

Dünyanın en çok turist ağırlayan ilk 10'daki diğer ülkeler; İtalya 49 milyon 810 bin, Meksika 38 milyon 330 bin, İngiltere 30 milyon 540 bin, Almanya 28 milyon 460 bin, Yunanistan 27 milyon 840 bin ve Avusturya 26 milyon 210 bin olarak sıralandı.

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Türkiye rekor kırdı! En çok turist o ülkeden

Raporda, 2022'de turizm gelirleri toplamı 1 trilyon 12 milyar dolar olarak açıklanırken, kişi başı turist geliri ortalaması 1051 dolar olarak ölçüldü. 2022'de ülkelere göre turizm gelirleri ise şöyle sıralandı:

ABD 2 bin 658 dolar, İngiltere 2 bin 232 dolar, Almanya 1108 dolar, İspanya 1017 dolar, İtalya 890 dolar, Fransa 850-900 dolar arası, Türkiye 816 dolar, Avusturya 732 dolar, Meksika 731 dolar ve Yunanistan 669 dolar.