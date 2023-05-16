Turizmde dünya dördüncüsü! Türkiye rekor kırdı | En çok turist o ülkeden

Raporda, 2022'de turizm gelirleri toplamı 1 trilyon 12 milyar dolar olarak açıklanırken, kişi başı turist geliri ortalaması 1051 dolar olarak ölçüldü. 2022'de ülkelere göre turizm gelirleri ise şöyle sıralandı:

ABD 2 bin 658 dolar, İngiltere 2 bin 232 dolar, Almanya 1108 dolar, İspanya 1017 dolar, İtalya 890 dolar, Fransa 850-900 dolar arası, Türkiye 816 dolar, Avusturya 732 dolar, Meksika 731 dolar ve Yunanistan 669 dolar.