17 Mayıs 2023, Çarşamba
Turizmde dünya dördüncüsü! Türkiye rekor kırdı | En çok turist o ülkeden
Türkiye, 50 milyon 450 bin ziyaretçi ile dünyanın en çok turist ağırlayan 4'üncü ülkesi oldu. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, 2022'de 963 milyon kişi seyahat ederken, toplam harcama miktarı 1 trilyon 12 milyar dolar oldu. Akdeniz yüzde 28'le en çok tercih edilen bölge, Fransa 80 milyonla dünyanın en çok turist ağırlayan ülkesi oldu. 50 milyon 450 bin ziyaretçi ağırlayan Türkiye ise ABD'nin ardından 4'üncü sırada yer aldı.
Giriş Tarihi: 16.05.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 15:55
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