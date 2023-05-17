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Haberler Galeri Formüller açıklandı, refah payı + seyyanen artış! Emekliye kademeli ek zam tablosu belirdi! 20 bin altı üstü maaş alanlar... TÜFE 6 aylık enflasyon oranı...

Formüller açıklandı, refah payı + seyyanen artış! Emekliye kademeli ek zam tablosu belirdi! 20 bin altı üstü maaş alanlar... TÜFE 6 aylık enflasyon oranı...

Milyonlarca emeklinin gelirini artıracak Temmuz zammı için detaylar netleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ek zammı için müjdeyi vermişti. Tüm emeklileri rutin zamlarının yanı sıra ek iyileştirme bekliyor. İlave artışların detayları merak edilirken, yeni Meclis'in ilk gündemlerinden biri de buna ilişkin yasal düzenleme olacak. İşte, emekli Temmuz maaş takvimi için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 11:12
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Emekliye kademeli ek zam tablosu belirdi! Formüller açıklandı, refah payı + seyyanen artış! 20 bin altı üstü maaş alanlar... TÜFE 6 aylık enflasyon oranı...

Emekliler maaşlarına Temmuz ayında yeniden zam gelecek. Gelirlerde artış sağlayacak zam için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri Temmuz ayına kitlenmiş durumda. Kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik zam emekliler için de referans olurken; maaşa ya da göreve göre farklı artışların gündeme gelmesi bekleniyor. Emekliye farklı zam için detaylar merak ediliyor. Hal böyle olunca, "Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusu gündem oldu. İşte, Temmuz maaş zammı için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye kademeli ek zam tablosu belirdi! Formüller açıklandı, refah payı + seyyanen artış! 20 bin altı üstü maaş alanlar... TÜFE 6 aylık enflasyon oranı...

Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Ek zam sinyallerinin verilmesi emeklilerin heyecanlı bekleyişini artırıyor. Tüm emeklileri rutin zamlarının yanı sıra ek iyileştirme bekliyor.

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Emekliye kademeli ek zam tablosu belirdi! Formüller açıklandı, refah payı + seyyanen artış! 20 bin altı üstü maaş alanlar... TÜFE 6 aylık enflasyon oranı...

İlave artışların detayları merak edilirken, yeni Meclis'in ilk gündemlerinden biri de buna ilişkin yasal düzenleme olacak.

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Emekliye kademeli ek zam tablosu belirdi! Formüller açıklandı, refah payı + seyyanen artış! 20 bin altı üstü maaş alanlar... TÜFE 6 aylık enflasyon oranı...

ÜÇLÜ ARTIŞ FORMÜLÜ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yansıtılırken, bir de refah payı eklenecek. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere kademeli bir iyileştirme de söz konusu olacak.

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Emekliye kademeli ek zam tablosu belirdi! Formüller açıklandı, refah payı + seyyanen artış! 20 bin altı üstü maaş alanlar... TÜFE 6 aylık enflasyon oranı...

7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin lira üzeri aylıklar için farklı zam belirlenecek. Kademeli ek zammın seyyanen olması beklenirken, oransal bir artış da söz konusu olabilecek.