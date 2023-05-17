Formüller açıklandı, refah payı + seyyanen artış! Emekliye kademeli ek zam tablosu belirdi! 20 bin altı üstü maaş alanlar... TÜFE 6 aylık enflasyon oranı...

Emekliler maaşlarına Temmuz ayında yeniden zam gelecek. Gelirlerde artış sağlayacak zam için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri Temmuz ayına kitlenmiş durumda. Kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik zam emekliler için de referans olurken; maaşa ya da göreve göre farklı artışların gündeme gelmesi bekleniyor. Emekliye farklı zam için detaylar merak ediliyor. Hal böyle olunca, "Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusu gündem oldu. İşte, Temmuz maaş zammı için son gelişmeler!