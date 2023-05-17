HaberlerGaleriFormüller açıklandı, refah payı + seyyanen artış! Emekliye kademeli ek zam tablosu belirdi! 20 bin altı üstü maaş alanlar... TÜFE 6 aylık enflasyon oranı...
Formüller açıklandı, refah payı + seyyanen artış! Emekliye kademeli ek zam tablosu belirdi! 20 bin altı üstü maaş alanlar... TÜFE 6 aylık enflasyon oranı...
Milyonlarca emeklinin gelirini artıracak Temmuz zammı için detaylar netleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ek zammı için müjdeyi vermişti. Tüm emeklileri rutin zamlarının yanı sıra ek iyileştirme bekliyor. İlave artışların detayları merak edilirken, yeni Meclis'in ilk gündemlerinden biri de buna ilişkin yasal düzenleme olacak. İşte, emekli Temmuz maaş takvimi için detaylar!