31 Ağustos 2022, Çarşamba
Türkiye modeli netleşiyor: EYT için çember daraldı! 51,52,53,54 yaşındakiler için kritik tarih! Bağ-Kur'luya 7.200 ile 9.000 prim günü...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. 2022 yılı sona ermeden yasalaşması beklenen düzenleme için bir çok formül ortaya atılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya son noktayı koydu. Bakan Bilgin, masada sadece tek formül olduğunu açıkladı. Düzenlemenin yasalaşmasını bekleyenler ise formül için detayları ve kapsamı merak ediyor. İşte, EYT düzenlemesinde son durum...
Giriş Tarihi: 31.08.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 14:39
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