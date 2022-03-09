Türkiye milli helikopter ATAK’ı o ülkeye teslim etti! Türk savunma sanayisi dünyanın gözdesi oldu

Kendi sınıfında en etkili taarruz helikopteri olan Atak, yurt dışında da ilgi gördü. Pakistan ve Filipinler'in Atak helikopterine ilgisi ihracat sözleşmesine dönüştü. Pakistan ile 30, Filipinler ile 6 helikopter için sözleşme imzalandı.