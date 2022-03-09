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Türkiye milli helikopter ATAK'ı o ülkeye teslim etti! Türk savunma sanayisi dünyanın gözdesi oldu
Türkiye'nin son yıllara damga vuran savunma sanayisinin gözdelerinden yerli ve milli helikopter T129 ATAK'tan müjdeli haber geldi. TUSAŞ, Filipinler'e ihraç ettiği T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin teslimatına başladı.
Giriş Tarihi: 09.03.2022 10:40Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 10:41