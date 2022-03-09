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Haberler Galeri Türkiye milli helikopter ATAK'ı o ülkeye teslim etti! Türk savunma sanayisi dünyanın gözdesi oldu

Türkiye milli helikopter ATAK'ı o ülkeye teslim etti! Türk savunma sanayisi dünyanın gözdesi oldu

Türkiye'nin son yıllara damga vuran savunma sanayisinin gözdelerinden yerli ve milli helikopter T129 ATAK'tan müjdeli haber geldi. TUSAŞ, Filipinler'e ihraç ettiği T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin teslimatına başladı.

Giriş Tarihi: 09.03.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 10:41
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Türkiye milli helikopter ATAK’ı o ülkeye teslim etti! Türk savunma sanayisi dünyanın gözdesi oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Filipinler'e ihraç ettiği T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin teslimatına başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye milli helikopter ATAK’ı o ülkeye teslim etti! Türk savunma sanayisi dünyanın gözdesi oldu

Atak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirildi. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için bugüne kadar 70 helikopter teslimatı gerçekleştirildi. Atak helikopterine güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni yetenekler kazandırıldı.

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Türkiye milli helikopter ATAK’ı o ülkeye teslim etti! Türk savunma sanayisi dünyanın gözdesi oldu

Kendi sınıfında en etkili taarruz helikopteri olan Atak, yurt dışında da ilgi gördü. Pakistan ve Filipinler'in Atak helikopterine ilgisi ihracat sözleşmesine dönüştü. Pakistan ile 30, Filipinler ile 6 helikopter için sözleşme imzalandı.

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Türkiye milli helikopter ATAK’ı o ülkeye teslim etti! Türk savunma sanayisi dünyanın gözdesi oldu

Pakistan için üretilecek helikopterlerde kullanılacak motorlar için ihracat izni beklenirken Filipinler'in helikopterleri teslimat aşamasına geldi.

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Türkiye milli helikopter ATAK’ı o ülkeye teslim etti! Türk savunma sanayisi dünyanın gözdesi oldu

Üretim ve testleri tamamlanan 2 Atak helikopteri ve ekipmanları, 2 nakliye uçağıyla Filipinler'e gönderildi. TUSAŞ, diğer helikopterlerin teslimatını da kısa süre içinde tamamlayacak.