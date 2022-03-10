Emekli maaşlarında artış yaşanıyor! Detaylar belli oldu, fark hesaplara yatacak! Emeklilik dilekçesinde tarih detayı...

Emekli maaşı için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dilekçe tarihine dikkat edenler için fark ödemeleri daha sonra hesaplarına yatıyor. Bu durumda emekliilik dilekçesini daha önceden verenler avantaj elde etmiş oluyor. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 11 oranında arttı. Bu artış emekli aylıklarına da yansıyacak, maaşlarda artış olacak. Emeklilik dilekçesi eğer bu yıl verilmişse maaşlarda güncelleme katsayısına bağlı olarak artış yapılarak fark ödemesi hesaplara yatırılacak. Fark ödemesi alabilmek için dikkat edilmesi gereken unsurları haberimizde derledik. İşte, konu hakkında detaylar...