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Emekli maaşlarında artış yaşanıyor! Detaylar belli oldu, fark hesaplara yatacak! Emeklilik dilekçesinde tarih detayı...

Emekli maaşı için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dilekçe tarihine dikkat edenler için fark ödemeleri daha sonra hesaplarına yatıyor. Bu durumda emekliilik dilekçesini daha önceden verenler avantaj elde etmiş oluyor. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 11 oranında arttı. Bu artış emekli aylıklarına da yansıyacak, maaşlarda artış olacak. Emeklilik dilekçesi eğer bu yıl verilmişse maaşlarda güncelleme katsayısına bağlı olarak artış yapılarak fark ödemesi hesaplara yatırılacak. Fark ödemesi alabilmek için dikkat edilmesi gereken unsurları haberimizde derledik. İşte, konu hakkında detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.03.2022 19:38
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Emekli maaşlarında artış yaşanıyor! Detaylar belli oldu, fark hesaplara yatacak! Emeklilik dilekçesinde tarih detayı...

Emekli maaşlarında artış yaşanıyor. Detaylar belli oldu, fark hesaplara yatacak. Emeklilik dilekçesinde tarih detayı... Yüzbinlerce çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiren dilekçe tarihi hakkında detayları haberimizde derledik. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 11 oranında arttığını açıkladı. GSYH'daki artış, emeklilik dilekçesini bu tarihte verenler için avantaj sağlayacak. Böylelikle dilekçesini verilen tarihlere dikkat ederek verenler avantaj sağlamış olacak. Böylelikle arada oluşan fark ödemesi hesaplarına yatırılacak. İşte, konu hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşlarında artış yaşanıyor! Detaylar belli oldu, fark hesaplara yatacak! Emeklilik dilekçesinde tarih detayı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 11 oranında arttığını açıkladı. GSYH'daki artış, emeklilik dilekçesini bu tarihte verenler için avantaj sağlayacak.

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Emekli maaşlarında artış yaşanıyor! Detaylar belli oldu, fark hesaplara yatacak! Emeklilik dilekçesinde tarih detayı...

Emekli aylıkları bağlanırken, öncelikle kişinin çalışma yaşamı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazançlarının güncel değeri bulunuyor. Aylıklar da bu güncellenen kazançlar üzerinden hesaplanıyor.

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Emekli maaşlarında artış yaşanıyor! Detaylar belli oldu, fark hesaplara yatacak! Emeklilik dilekçesinde tarih detayı...

2000 – 2008 dönemindeki kazançlar güncellenirken tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) yıllık artışın tamamı, GSYH'deki artışın da yüzde 100'ü kullanılıyor. 2008 sonrasındaki çalışmalara ait prime esas kazançlar güncellenirken ise TÜFE'nin tamamı, GSYH artış hızının da yüzde 30'u dikkate alınıyor. Buna güncelleme katsayısı deniliyor.

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Emekli maaşlarında artış yaşanıyor! Detaylar belli oldu, fark hesaplara yatacak! Emeklilik dilekçesinde tarih detayı...

MAAŞLARDA ARTIŞ OLACAK

Emeklilik dilekçesini 1 Ocak 2022 tarihinden sonra vermiş olanların aylığı bağlanırken henüz geçen yılın GSYH'si açıklanmamış olduğundan, 2021 yılı güncelleme katsayısında sadece geçen yılın enflasyon rakamı dikkate alındı. 2021 yılı TÜFE artışı yüzde 36.08 olduğu için güncelleme katsayısı 1.3608 olarak uygulandı.