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Türkiye Gri Listeden çıkınca ne oldu, avantajları neler? FATF nedir, gri liste ne anlama geliyor? İşte gri listede olan ülkeler...

Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen gri listeden çıkışına ilişkin detaylar gündemin üst sıralarında yer alıyor. Mali suçlarla mücadelede uyumun tespit edilmesi amacıyla oluşturulan gri listeye ilişkin karar tarihi de nihayet belli oldu. Peki, gri liste nedir? Türkiye'nin gri listeden çıkması ne demek?

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 13:27 Güncelleme: 28.06.2024 13:27
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Türkiye Gri Listeden çıkınca ne oldu, avantajları neler? FATF nedir, gri liste ne anlama geliyor? İşte gri listede olan ülkeler...

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından üç yılda bir açıklanan gri liste, Türkiye tarafından da yakından takip ediliyordu. Ülkelerin mali suçlarla mücadeleye uyumunu değerlendiren FATF, Türkiye'nin de dahil olduğu gri liste kararını bugün duyurdu. Bu önemli kararı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. Peki, Türkiye gri listeden çıktı mı? Gri listeden çıkış neleri değiştirecek? İşte merak edilen detaylar...

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Türkiye Gri Listeden çıkınca ne oldu, avantajları neler? FATF nedir, gri liste ne anlama geliyor? İşte gri listede olan ülkeler...

3 Yıl Sonra 'Gri' Dönem Sona Erdi

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeledeki uyumunu denetleyen Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi üç yıl aradan sonra gri listeden çıkardığını duyurdu. Karar, Türkiye ekonomisi için önemli bir zafer olarak yorumlanıyor.

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Türkiye Gri Listeden çıkınca ne oldu, avantajları neler? FATF nedir, gri liste ne anlama geliyor? İşte gri listede olan ülkeler...

Şimşek'ten "Başardık" Paylaşımı

Kritik FATF toplantısı için Singapur'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Şimşek, "Başardık" mesajıyla paylaştığı fotoğrafa Türk bayrağı emojisi de ekledi.

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Türkiye Gri Listeden çıkınca ne oldu, avantajları neler? FATF nedir, gri liste ne anlama geliyor? İşte gri listede olan ülkeler...

FATF Gri Listesi Nedir, Neden Önemlidir?

FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz kalan ülkeleri "gri liste" adı verilen bir listede tutuyor. Bu listeye alınmak, bir ülkenin finansal sistemi için ciddi riskler oluşturuyor. Uluslararası yatırımcılar, yasal düzenlemeler gereği gri listedeki ülkelere yatırım yapmaktan kaçınıyor.

Gri Listeden Çıkışla Neler Değişecek?

Türkiye'nin gri listeden çıkmasıyla birlikte uluslararası yatırımcıların önü açılmış olacak. Uzmanlar, bu durumun Türkiye ekonomisine önemli miktarda döviz girişi sağlayabileceğini belirtiyor. Ayrıca, sınır ötesi işlemlerde yaşanan zorlukların azalması ve kredi maliyetlerinin düşmesi de bekleniyor.

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Türkiye Gri Listeden çıkınca ne oldu, avantajları neler? FATF nedir, gri liste ne anlama geliyor? İşte gri listede olan ülkeler...

Türkiye Neden Gri Listeye Alınmıştı?

FATF, 2021 yılında Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle gri listeye almıştı. Türkiye, o tarihten bu yana FATF tarafından belirlenen 40 standarttan 39'unu yerine getirerek önemli bir başarıya imza attı.