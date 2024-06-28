28 Haziran 2024, Cuma
Türkiye Gri Listeden çıkınca ne oldu, avantajları neler? FATF nedir, gri liste ne anlama geliyor? İşte gri listede olan ülkeler...
Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen gri listeden çıkışına ilişkin detaylar gündemin üst sıralarında yer alıyor. Mali suçlarla mücadelede uyumun tespit edilmesi amacıyla oluşturulan gri listeye ilişkin karar tarihi de nihayet belli oldu. Peki, gri liste nedir? Türkiye'nin gri listeden çıkması ne demek?
Giriş: 28.06.2024 13:27 Güncelleme: 28.06.2024 13:27
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