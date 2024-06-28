Türkiye Gri Listeden çıkınca ne oldu, avantajları neler? FATF nedir, gri liste ne anlama geliyor? İşte gri listede olan ülkeler...

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından üç yılda bir açıklanan gri liste, Türkiye tarafından da yakından takip ediliyordu. Ülkelerin mali suçlarla mücadeleye uyumunu değerlendiren FATF, Türkiye'nin de dahil olduğu gri liste kararını bugün duyurdu. Bu önemli kararı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. Peki, Türkiye gri listeden çıktı mı? Gri listeden çıkış neleri değiştirecek? İşte merak edilen detaylar...