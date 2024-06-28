Biden-Trump düellosunda ezici üstünlük! ABD medyası ayağa kalktı: Felaketti
ABD Başkanlık seçimi öncesi Biden ve Trump canlı yayında kozlarını paylaştı. Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen yayın, ABD medyasına hayal kırıklığı yaşattı. ABD Başkanı Biden'ı, Trump karşısında çok zayıf bulan medya kuruluşları yaşlı liderin performansı için "
felaket" yorumunda bulundu.
ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024
10:58
Güncelleme: 28.06.2024
11:03
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaştı. Trump program boyunca rakibine karşı net bir üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci kez adaylık için yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyemedi.
"HERKES BANA HAYRAN KALDI"
Biden ve Trump, CNN'nin Atlanta'daki stüdyosunda sahneye birbirini selamlamadan ve el sıkışmadan çıktı. Jack Tapper ve Dana Bash'in moderatörlüğünü yaptığı canlı yayında iki adaya ilk olarak ABD ekonomisinin durumu soruldu. Biden, Trump döneminde ekonominin çöktüğünü, işsizlik oranının yüzde 50 yükseldiğini belirterek, "
Biz, kaos halinde bize bırakılan ekonomiyi toparladık, 15 bin yeni istihdam yarattık, 800 bin yeni üretim için pozisyon oluşturduk." diye konuştu.
Trump ise başkanlığı döneminde herkesin hayran kaldığı, ülke tarihinin en büyük ekonomisine sahip olduklarını savunarak,
"Diğer ülkeler bizi örnek alıyordu. Ancak Kovid'e yakalandık ve 1929'da yaşadığımız gibi Büyük Bunalım'a düşmemek için gerekli parayı harcadık." dedi. Trump, Kovid-19'a rağmen ekonomiyi düzlükte tuttuklarını savunarak, ardından gelen Biden'in özellikle düzensiz göçmenlerin akını ile ekonomiyi kötüleştirdiğini ve enflasyonu yükselttiğini öne sürdü.
"KATİLLERİN, TERÖRİSTLERİN AKIN ETTİĞİ ABD SINIRI…"
Ülkenin güney sınırındaki düzensiz göçmen sorunu canlı yayın tartışmasının diğer bir ana iç gündem maddesi olurken, özellikle Trump'ın Biden'a "
sınırın güvensizliği ve düzensiz göçmen akını" konusunda yüklenmesi dikkati çekti. Trump, kendisine sorulan hemen bütün sorularda sözü düzensiz göçmenlere getirerek, "Bizim zamanımızda sınırlarımız tarihin en güvenli sınırıydı. Şimdi, katillerin, teröristlerin akın ettiği en güvensiz sınır haline geldi." şeklinde konuştu.
Biden ise Trump'ın iddialarını yalanlayarak, bunları doğrulayacak hiçbir veri olmadığını belirtti ve ABD'nin göçmen politikası nedeniyle dünyanın en büyük ekonomisine sahip olduğunu, sınırdan geçen düzensiz göçmenlere düzenleme getirmek için de partiler üstü çalıştıklarını ifade etti.