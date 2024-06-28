Biden-Trump düellosunda ezici üstünlük! ABD medyası ayağa kalktı: Felaketti

Trump ise başkanlığı döneminde herkesin hayran kaldığı, ülke tarihinin en büyük ekonomisine sahip olduklarını savunarak, "Diğer ülkeler bizi örnek alıyordu. Ancak Kovid'e yakalandık ve 1929'da yaşadığımız gibi Büyük Bunalım'a düşmemek için gerekli parayı harcadık." dedi. Trump, Kovid-19'a rağmen ekonomiyi düzlükte tuttuklarını savunarak, ardından gelen Biden'in özellikle düzensiz göçmenlerin akını ile ekonomiyi kötüleştirdiğini ve enflasyonu yükselttiğini öne sürdü.