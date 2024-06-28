28 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

1994 1996 1999 2001 2008 SGK girişine emeklilik jesti! SGK şartları sıraladı

EYT yasasıyla milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuşurken, bazı vatandaşlarımız için emeklilik hayali henüz gerçekleşmedi. Ancak umutsuzluğa kapılmayın! EYT'yi kaçıranlar veya şartları sağlayamayanlar için de erken emeklilik kapıları tamamen kapanmış değil. EYT düzenlemesiyle birlikte 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların önemli bir kısmı emekli oldu. Ancak bu tarihten sonra sigortalı olanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7 bin prim günü şartı devam ediyor. Peki ya bu şartları sağlamayanlar veya daha erken emekli olmak isteyenler ne yapacak?

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 18:12 Güncelleme: 28.06.2024 18:14
  • 1
  • 7
1994 1996 1999 2001 2008 SGK girişine emeklilik jesti! SGK şartları sıraladı

EYT yasası ile 2 milyondan fazla sigortalı yaş şartı olmadan emekli oldu. Bu şansı kaçıranlar için ise erken emekli olmanın yolları mevcut. Önümüzdeki dönemde 2 milyona yakın kişi daha şartlarını tamamlayarak emekli olacak. Bazı yasalarla daha az primle veya daha erken yaşta emeklilik imkanları da sunuluyor. İşte detayları...

  • 2
  • 7
1994 1996 1999 2001 2008 SGK girişine emeklilik jesti! SGK şartları sıraladı

İşte erken emeklilik için kullanabileceğiniz 7 önemli fırsat:

1. Çocuk Sayısı Kadınlara Erken Emeklilik Getiriyor:

Üç çocuğa kadar doğum borçlanması yapma hakkına sahip olan kadınlar, her çocuk için 720 gün (2 yıl) olmak üzere toplamda 6 yıla kadar erken emekli olabiliyor.

  • 3
  • 7
1994 1996 1999 2001 2008 SGK girişine emeklilik jesti! SGK şartları sıraladı

2. Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik:

Erkekler için sigorta öncesi askerlik borçlanması, hem prim gün sayısını artırıyor hem de sigorta başlangıç tarihini öne çekerek emekliliği yaklaştırıyor.

  • 4
  • 7
1994 1996 1999 2001 2008 SGK girişine emeklilik jesti! SGK şartları sıraladı

3. 15 Yıl Çalışana Kısmi Emeklilik İmkanı:

15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü olanlar, kısmi emeklilik seçeneğinden faydalanabiliyor. Ancak bu durumda yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyor.

  • 5
  • 7
1994 1996 1999 2001 2008 SGK girişine emeklilik jesti! SGK şartları sıraladı

4. Sağlık Engelliler İçin Erken Emeklilik Hakkı:

Çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybedenler, malulen emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu durumda en az 1800 prim günü şartı aranıyor.