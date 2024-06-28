1994 1996 1999 2001 2008 SGK girişine emeklilik jesti! SGK şartları sıraladı

EYT yasasıyla milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuşurken, bazı vatandaşlarımız için emeklilik hayali henüz gerçekleşmedi. Ancak umutsuzluğa kapılmayın! EYT'yi kaçıranlar veya şartları sağlayamayanlar için de erken emeklilik kapıları tamamen kapanmış değil. EYT düzenlemesiyle birlikte 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların önemli bir kısmı emekli oldu. Ancak bu tarihten sonra sigortalı olanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7 bin prim günü şartı devam ediyor. Peki ya bu şartları sağlamayanlar veya daha erken emekli olmak isteyenler ne yapacak?

ahaber.com.tr Giriş: 28.06.2024 18:12 Güncelleme: 28.06.2024 18:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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