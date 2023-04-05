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Haberler Galeri Türkiye gözünü 20 Nisan'a dikti! Müjdeleri Başkan Erdoğan açıklayacak! Karadeniz gazında yeni gelişme

Türkiye gözünü 20 Nisan'a dikti! Müjdeleri Başkan Erdoğan açıklayacak! Karadeniz gazında yeni gelişme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 nisan tarihine denk gelen arife günü Karadeniz gazının karaya çıkarılması töreninde yeni müjdeler olacağını açıklarken, müjdelere ilişkin ayrıntılar da netleşmeye başladı. Buna göre yerli doğalgazın sisteme verilmesi ile birlikte vatandaşa doğalgazda indirim için 4 formül üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 05.04.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 07:40
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Türkiye gözünü 20 Nisan’a dikti! Müjdeleri Başkan Erdoğan açıklayacak! Karadeniz gazında yeni gelişme
Dünyada yankı uyandıran ve rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan Karadeniz gazı 20 nisan Perşembe günü Zonguldak Filyos'ta kurulan Doğal Gaz İşleme Tesisi ile karaya ulaştırılacak.
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Türkiye gözünü 20 Nisan’a dikti! Müjdeleri Başkan Erdoğan açıklayacak! Karadeniz gazında yeni gelişme

DOĞALGAZ DENİZİN 2 BİN 200 METRE ALTINDAN GELECEK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü proje kapsamında karada ve denizde yaklaşık 10 bin kişi mesai harcadı.

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Türkiye gözünü 20 Nisan’a dikti! Müjdeleri Başkan Erdoğan açıklayacak! Karadeniz gazında yeni gelişme
Denizin 2 bin 200 metre altından gelecek gazı ulusal şebekeye aktaracak BOTAŞ tesisleri de tamamlandı.
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Türkiye gözünü 20 Nisan’a dikti! Müjdeleri Başkan Erdoğan açıklayacak! Karadeniz gazında yeni gelişme
Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne borularla Karadeniz'in 170 kilometre açığından aktarılan doğal gaz, Filyos'ta işlendikten sonra 36 kilometrelik BOTAŞ hattına aktarılacak.
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Türkiye gözünü 20 Nisan’a dikti! Müjdeleri Başkan Erdoğan açıklayacak! Karadeniz gazında yeni gelişme
TPAO ve BOTAŞ boru hatları arasına kurulan Gaz Basıncı Düzenleme ve Ölçüm İstasyonu da (RMS) tamamlanırken, bu tesis doğal gaz işleme istasyonlarından veya depolama istasyonlarından orta basınçta gelen doğal gazı ihtiyaç duyulan basınca düşürme, ısıtma ve faturalama ölçümünü yapacak.