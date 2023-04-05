Türkiye gözünü 20 Nisan'a dikti! Müjdeleri Başkan Erdoğan açıklayacak! Karadeniz gazında yeni gelişme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 nisan tarihine denk gelen arife günü Karadeniz gazının karaya çıkarılması töreninde yeni müjdeler olacağını açıklarken, müjdelere ilişkin ayrıntılar da netleşmeye başladı. Buna göre yerli doğalgazın sisteme verilmesi ile birlikte vatandaşa doğalgazda indirim için 4 formül üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 05.04.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 07:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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