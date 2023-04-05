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Haberler Galeri Anaokul, ilkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan anne babalara 1 yıl boyunca nakit para verilecek! 3.038 TL ödeme yapılacak!

Anaokul, ilkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan anne babalara 1 yıl boyunca nakit para verilecek! 3.038 TL ödeme yapılacak!

Çocuğu olan anne babalara müjde! Dilekçesiyle başvurana 3.038 TL veriliyor.Aile Bakanlığı tarafından sağlanan çocuk destek ödemeleri, binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor.SED destek ödemelerinin ne zaman yatacağı Nisan ayına kısa bir süre kala merak konusu oldu. Bakanı Derya Yanık, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere, her ay SED yardımı yapılacağını belirtmişti. Peki, Nisan SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte e-Devlet ile SED yardımı ödemeleri sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 05.04.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 09:46
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Anaokul, ilkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan anne babalara 1 yıl boyunca nakit para verilecek! 3.038 TL ödeme yapılacak!

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ile çocuklu ailere para yardımı yapılıyor. SED yardımları 2023 yılına girilmesiyle birlikte yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir son dakika açıklaması geldi. Peki, 2023 Nisan ayı SED ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte, SED başvuru ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Anaokul, ilkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan anne babalara 1 yıl boyunca nakit para verilecek! 3.038 TL ödeme yapılacak!

NİSAN AYI SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Nisan ayı SED ödemeleri hakkında henüz açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır

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Anaokul, ilkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan anne babalara 1 yıl boyunca nakit para verilecek! 3.038 TL ödeme yapılacak!

2023 SED YARDIMI NE KADAR?

SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldiği açıklanmıştı.

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Anaokul, ilkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan anne babalara 1 yıl boyunca nakit para verilecek! 3.038 TL ödeme yapılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayında ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zam oranında artırıldığını bildirmişti.

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Anaokul, ilkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan anne babalara 1 yıl boyunca nakit para verilecek! 3.038 TL ödeme yapılacak!

Buna göre, SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı, ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi.