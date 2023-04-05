Anaokul, ilkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan anne babalara 1 yıl boyunca nakit para verilecek! 3.038 TL ödeme yapılacak!

Çocuğu olan anne babalara müjde! Dilekçesiyle başvurana 3.038 TL veriliyor.Aile Bakanlığı tarafından sağlanan çocuk destek ödemeleri, binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor.SED destek ödemelerinin ne zaman yatacağı Nisan ayına kısa bir süre kala merak konusu oldu. Bakanı Derya Yanık, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere, her ay SED yardımı yapılacağını belirtmişti. Peki, Nisan SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte e-Devlet ile SED yardımı ödemeleri sorgulama ekranı!