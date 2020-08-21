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Türkiye enerjide bir üst lige çıktı! Bakan Albayrak işaret fişeğini böyle yakmıştı
Türkiye'yi enerjide bir üst lige çıkaracak müjdeli haber Başkan Erdoğan tarafından verildi. Fatih sondaj gemimiz Karadeniz'de tarihin en büyük doğalgaz rezervini buldu. 320 metre milyar metreküp doğalgaz, 2023 yılında milletin hizmetine girecek. Türkiye'yi enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtaracak işaret fişeğini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 29 Mayıs 2018'de yola çıkan Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih için "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz" diyerek yakmıştı. İşte 83 milyonun göğsünü kabartan gelişmenin tarihi seyri...
Giriş Tarihi: 21.08.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 16:10
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