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Türkiye enerjide bir üst lige çıktı! Bakan Albayrak işaret fişeğini böyle yakmıştı

Türkiye'yi enerjide bir üst lige çıkaracak müjdeli haber Başkan Erdoğan tarafından verildi. Fatih sondaj gemimiz Karadeniz'de tarihin en büyük doğalgaz rezervini buldu. 320 metre milyar metreküp doğalgaz, 2023 yılında milletin hizmetine girecek. Türkiye'yi enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtaracak işaret fişeğini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 29 Mayıs 2018'de yola çıkan Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih için "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz" diyerek yakmıştı. İşte 83 milyonun göğsünü kabartan gelişmenin tarihi seyri...

Giriş Tarihi: 21.08.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 16:10
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Türkiye enerjide bir üst lige çıktı! Bakan Albayrak işaret fişeğini böyle yakmıştı

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020'de Tuna-1'de başladığı çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti.

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Türkiye enerjide bir üst lige çıktı! Bakan Albayrak işaret fişeğini böyle yakmıştı

Türkiye'nin eksenini değiştiren hikaye nasıl başladı nasıl sonuçlandı.

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Türkiye enerjide bir üst lige çıktı! Bakan Albayrak işaret fişeğini böyle yakmıştı

6 NİSAN 2017

MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI TOPLANTISI

"Tarihimizdeki ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız"

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Türkiye enerjide bir üst lige çıktı! Bakan Albayrak işaret fişeğini böyle yakmıştı
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Türkiye enerjide bir üst lige çıktı! Bakan Albayrak işaret fişeğini böyle yakmıştı

9 HAZİRAN

TPAO BARBAROS HAYRETTİN PAŞA GEMİSİ ZİYARETİ

'Türkiye olarak biz artık büyük güçlü Türkiye diyorsak bu alanda da kendi mühendislerimiz gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun bir neticesi noktasında da önemli adımlar atacağız'