İkinci el araba alacaklara müjde! En ucuz 2. el arabalar hangileri? Yüzde 50 daha ucuz...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? En ucuz araba fiyatları hangileri? gibi soruların cevapları sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. İkinci el araba piyasasında yaşanan artış sonrasında talepler artık başka yönlere kayıyor. Herhangi sebeple borcunu ödeyememiş yada yükümlülüklerini yerine getireremiş icralık araçlar uygun fiyatlara alıcı bulabiliyor. e-İhale sistemi üzerinden araçlara talep olunabiliyor. Peki, En ucuz 2. el arabalar hangileri? Yüzde 50 daha ucuz...