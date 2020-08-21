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Haberler Galeri İkinci el araba alacaklara müjde! En ucuz 2. el arabalar hangileri? Yüzde 50 daha ucuz...

İkinci el araba alacaklara müjde! En ucuz 2. el arabalar hangileri? Yüzde 50 daha ucuz...

İkinci el araba alacaklara müjde geldi. 2. el araba alma hayali kuran milyonlarca vatandaşın fırsat ayağına geldi. Otomobil sahibi olmak isteyenler yüzde 50 daha ucuza ikinci el araba sahibi olabiliyor. Sıfır araçların piyasaya sürülmemesi sonrasında ikinci elde yaşanan artış hayalleri suya düşürmüştü. Peki, En ucuz 2. el arabalar hangileri? Yüzde 50 daha ucuz...

Giriş Tarihi: 21.08.2020 18:51 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 18:56
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İkinci el araba alacaklara müjde! En ucuz 2. el arabalar hangileri? Yüzde 50 daha ucuz...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? En ucuz araba fiyatları hangileri? gibi soruların cevapları sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. İkinci el araba piyasasında yaşanan artış sonrasında talepler artık başka yönlere kayıyor. Herhangi sebeple borcunu ödeyememiş yada yükümlülüklerini yerine getireremiş icralık araçlar uygun fiyatlara alıcı bulabiliyor. e-İhale sistemi üzerinden araçlara talep olunabiliyor. Peki, En ucuz 2. el arabalar hangileri? Yüzde 50 daha ucuz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araba alacaklara müjde! En ucuz 2. el arabalar hangileri? Yüzde 50 daha ucuz...

Fiat Linea 2013 model

İhale başlangıç fiyatı: 26500 lira

Muhammen bedel: 50000 lira

Piyasa fiyatı: 70000 lira

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İkinci el araba alacaklara müjde! En ucuz 2. el arabalar hangileri? Yüzde 50 daha ucuz...

Audi A3 2015 model

İhale başlangıç fiyatı: 58500 lira

Muhammen bedeli: 112000 lira

Piyasa fiyatı: 230000 lira

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İkinci el araba alacaklara müjde! En ucuz 2. el arabalar hangileri? Yüzde 50 daha ucuz...

Volkswagen Jetta 2014 model

İhale başlangıç fiyatı: 50000 lira

Muhammen bedeli: 100000 lira

Piyasa fiyatı: 130000 lira

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İkinci el araba alacaklara müjde! En ucuz 2. el arabalar hangileri? Yüzde 50 daha ucuz...

Citroen C-Elysee 2015 model

İhale başlangıç fiyatı: 39500 lira

Muhammen bedeli: 72000 lira

Piyasa fiyatı: 115000 lira