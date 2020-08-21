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İkinci el araba alacaklara müjde! En ucuz 2. el arabalar hangileri? Yüzde 50 daha ucuz...
İkinci el araba alacaklara müjde geldi. 2. el araba alma hayali kuran milyonlarca vatandaşın fırsat ayağına geldi. Otomobil sahibi olmak isteyenler yüzde 50 daha ucuza ikinci el araba sahibi olabiliyor. Sıfır araçların piyasaya sürülmemesi sonrasında ikinci elde yaşanan artış hayalleri suya düşürmüştü. Peki, En ucuz 2. el arabalar hangileri? Yüzde 50 daha ucuz...
Giriş Tarihi: 21.08.2020 18:51 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 18:56
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