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Haberler Galeri Emekliye intibak müjdesi! İntibak yasası onaylandı mı? 2000 sonrası SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak son durum?

Emekliye intibak müjdesi! İntibak yasası onaylandı mı? 2000 sonrası SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak son durum?

2000 sonrası SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak son durum? Yaklaşık 5 milyon emekli uzun süredir intibak yasası hakkında alınacak kararı bekliyor. 2000 sonrası emekli olanlar, 2000 öncesi emekli olanlara sağlanan hakkın kendilerine sağlanmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılı öncesi emekli olanlara uygulanan intibak ödemelerinin 2000 sonrası emeklilere de yapılmasını talep etti. Emekliler intibak yasası meclise gelecek mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, İntibak yasası onaylandı mı? 2000 sonrası SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak son durum? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 17:50
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Emekliye intibak müjdesi! İntibak yasası onaylandı mı? 2000 sonrası SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak son durum?

İntibak yasası onaylandı mı? 2000 sonrası SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak son durum? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli yasanın meclise gelmesini bekliyor. İnternet arama trendlerinde üst sıralarda yer alan intibak yasası son durumu hakkında TUED Başkanı Kazım Ergün açıklamalarda bulundu. Ergün, 2000 öncesi emekli olanlar ve sonrasında emekli olanlar arasındaki maaş farkının intibak ile kapanacağını söyledi. Peki, İntibak yasası onaylandı mı? 2000 sonrası SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak son durum? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye intibak müjdesi! İntibak yasası onaylandı mı? 2000 sonrası SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak son durum?

EMEKLİ İNTİBAK YASAI NE OLDU?

Emekli vatandaşlar intibak düzenlemesi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Emekliye intibak müjdesi! İntibak yasası onaylandı mı? 2000 sonrası SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak son durum?

İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılında önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanmasını talep etti.

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Emekliye intibak müjdesi! İntibak yasası onaylandı mı? 2000 sonrası SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak son durum?

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi.

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Emekliye intibak müjdesi! İntibak yasası onaylandı mı? 2000 sonrası SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak son durum?

2000'den sonra emekli olanlara intibak uygulanmasını yıllardır talep ettiklerini anımsatan Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik." dedi.