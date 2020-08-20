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Emekliye intibak müjdesi! İntibak yasası onaylandı mı? 2000 sonrası SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak son durum?
2000 sonrası SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak son durum? Yaklaşık 5 milyon emekli uzun süredir intibak yasası hakkında alınacak kararı bekliyor. 2000 sonrası emekli olanlar, 2000 öncesi emekli olanlara sağlanan hakkın kendilerine sağlanmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılı öncesi emekli olanlara uygulanan intibak ödemelerinin 2000 sonrası emeklilere de yapılmasını talep etti. Emekliler intibak yasası meclise gelecek mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, İntibak yasası onaylandı mı? 2000 sonrası SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak son durum? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 20.08.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 17:50
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