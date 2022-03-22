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Türkiye ekonomisinden tarihi rekor! Faiz düştü yatırım iştahı arttı

Türkiye'de sanayinin yatırım iştahı artmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye'nin ticari atılımlarını engelleyemedi. Ticari kredi faizleri 11 Mart'ta yüzde 19.98 ile Eylül 2021'deki seviyenin altına indi. 2021'de ticari krediler günde 3.2 milyar TL arttı.

Giriş Tarihi: 22.03.2022 08:50 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 08:52
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Türkiye ekonomisinden tarihi rekor! Faiz düştü yatırım iştahı arttı

Geçen yıl yakalanan yüzde 11'lik büyüme ile 10 yılın rekorunu kıran, Rusya- Ukrayna savaşında izlediği strateji ile bölgedeki konumunu güçlendiren Türkiye, 2022'ye de hızlı başladı.

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Türkiye ekonomisinden tarihi rekor! Faiz düştü yatırım iştahı arttı

Sabah'ın haberine göre sanayi üretiminden konut satışına, kapasite kullanımından reel sektör güvenine kadar tüm makro veriler, ekonomide ilk çeyrekte canlılığın sürdüğüne işaret ederken, faizde yaşanan düşüş sanayicinin yatırım iştahını perçinledi. Ticari kredi faizleri 11 Mart'ta yüzde 20'nin altına inerek, faiz indiriminin başladığı Eylül 2021 seviyesinin de altına geriledi.

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Türkiye ekonomisinden tarihi rekor! Faiz düştü yatırım iştahı arttı

6 PUANDAN FAZLA DÜŞÜŞ

Merkez Bankası'nın politika faizinde ilk indirimi gerçekleştirdiği Eylül 2021'de yüzde 20.45 olan ticari kredi faizleri, 7 Ocak 2022'de yüzde 26.26'ya kadar yükseldi.

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Türkiye ekonomisinden tarihi rekor! Faiz düştü yatırım iştahı arttı

Merkez Bankası'nın sanayi sektörünü destekleyen hamleleri, kur korumalı mevduat ile dövize ilişkin belirsizliğin sona ermesi ve özellikle son dönemde Türkiye'nin tedarik üssü konumunu güçlendirecek hamleler ile yabancı ilgisinin artması faizlerde düşüşü hızlandırdı.

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Türkiye ekonomisinden tarihi rekor! Faiz düştü yatırım iştahı arttı

Ticari kredi faizleri 11 Mart 2022'de yüzde 19.98'e geriledi. Faizde 7 Ocak'tan bu yana yaşanan düşüş 6.2 puan oldu.