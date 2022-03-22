Türkiye ekonomisinden tarihi rekor! Faiz düştü yatırım iştahı arttı

Türkiye'de sanayinin yatırım iştahı artmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye'nin ticari atılımlarını engelleyemedi. Ticari kredi faizleri 11 Mart'ta yüzde 19.98 ile Eylül 2021'deki seviyenin altına indi. 2021'de ticari krediler günde 3.2 milyar TL arttı.