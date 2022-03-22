TOKİ’den %22 indirim: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? TOKİ indirim kampanyası şartları nelerdir?

TOKİ indirim kampanyası, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her yıl belirli tarihlerde indirim kampanyası başlatan TOKİ, 2022 yılına ilişkin konut ve iş yeri sahiplerine yönelik yaptığı yeni kampanyayı duyurdu. Bugünden itibaren başlayan TOKİ indirim kampanyası ile ilgili merak edilenleri yazımızda el aldık. Peki, 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? TOKİ indirim kampanyası şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...