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Haberler Galeri TOKİ'den %22 indirim: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? TOKİ indirim kampanyası şartları nelerdir?

TOKİ'den %22 indirim: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? TOKİ indirim kampanyası şartları nelerdir?

TOKİ indirim kampanyası şartları neler? Dar gelirli haneleri ev sahibi yapabilmek için indirimli konutları satışa çıkaran TOKİ, vatandaşın cebini rahatlatmak için her yıl indirim kampanyası düzenliyor. 2022 yılına ilişkin TOKİ indirim kampanyasının detayları belli oldu. Bugünden itibaren başlayan indirim kampanyasının şartları ve başvuru detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? TOKİ indirim kampanyası şartları nelerdir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 09:45
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TOKİ’den %22 indirim: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? TOKİ indirim kampanyası şartları nelerdir?

TOKİ indirim kampanyası, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her yıl belirli tarihlerde indirim kampanyası başlatan TOKİ, 2022 yılına ilişkin konut ve iş yeri sahiplerine yönelik yaptığı yeni kampanyayı duyurdu. Bugünden itibaren başlayan TOKİ indirim kampanyası ile ilgili merak edilenleri yazımızda el aldık. Peki, 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? TOKİ indirim kampanyası şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’den %22 indirim: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? TOKİ indirim kampanyası şartları nelerdir?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

22 Mart'ta başlayan TOKİ indirim kampanyası 19 Nisan'da sona erecek. İndirim kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, 19 Nisan 2022 tarihine kadar bankaya başvuru yapabilecek.

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TOKİ’den %22 indirim: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? TOKİ indirim kampanyası şartları nelerdir?

YÜZDE 22 İNDİRİM

Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek.

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TOKİ’den %22 indirim: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? TOKİ indirim kampanyası şartları nelerdir?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 22 Mart -19 Nisan 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

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TOKİ’den %22 indirim: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? TOKİ indirim kampanyası şartları nelerdir?

ARSA ALICILARINA YÜZDE 10 İNDİRİM

Vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de yüzde indirim yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.