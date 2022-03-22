22 Mart 2022, Salı
TOKİ'den %22 indirim: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? TOKİ indirim kampanyası şartları nelerdir?
TOKİ indirim kampanyası şartları neler? Dar gelirli haneleri ev sahibi yapabilmek için indirimli konutları satışa çıkaran TOKİ, vatandaşın cebini rahatlatmak için her yıl indirim kampanyası düzenliyor. 2022 yılına ilişkin TOKİ indirim kampanyasının detayları belli oldu. Bugünden itibaren başlayan indirim kampanyasının şartları ve başvuru detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? TOKİ indirim kampanyası şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 22.03.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 09:45
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