HaberlerGaleriEYT için yeni formül! 8 Eylül 1999 öncesi de dahil, 55, 56, 57, 58, 59 yaşında emeklilik! Kısmi, kesintili emeklilik ve süre tamamlaması...
EYT için yeni formül! 8 Eylül 1999 öncesi de dahil, 55, 56, 57, 58, 59 yaşında emeklilik! Kısmi, kesintili emeklilik ve süre tamamlaması...
Kamu personeli için ek gösterge çalışması için 2. toplantı 16 Mart'ta gerçekleşti. Sırada yaklaşık 520 bine ulaşan sözleşmeli personelin sorunlarına çözüm ve emeklilikte yaşı bekleyenlerin talepleri bulunuyor. AK Parti grubu emeklilikte yaşa takılanlar için mutfak çalışması yaparken, 8 Eylül 1999 öncesi çalışması olup emekli olmayan herkesin dâhil olduğu EYT'lilere ilişkin çözüm, model önerileri üzerinde çalışıyor. Konu hakkında son gelişmeler ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, EYT son gelişmeler...