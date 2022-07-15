Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı sosyal yardım destek parası ne zaman ödenecek?

Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? 15 milyar liralık yeni bir paket devreye alınırken, 12 ay boyunca verilecek destek ödemelerinin hangi tarihta yapılacağı merak ediliyor. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından ilk ödemeleri bayram öncesi hesaplara yatırıldı. Peki, Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı sosyal yardım destek parası ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...