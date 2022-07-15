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Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı sosyal yardım destek parası ne zaman ödenecek?

Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? 15 milyar liralık yeni bir paket devreye alınırken, 12 ay boyunca verilecek destek ödemelerinin hangi tarihta yapılacağı merak ediliyor. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından ilk ödemeleri bayram öncesi hesaplara yatırıldı. Peki, Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı sosyal yardım destek parası ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2022 10:58
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Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı sosyal yardım destek parası ne zaman ödenecek?

Aile Destek Programı ne zaman yatacak? Türkiye Aile Destek Programı kapsamında milyonlarca haneye destek veriliyor. İhtiyaç sahibi hanelere verilecek destek ödemesi hakkında bazı sorular gündeme geldi. e-Devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı sosyal yardım destek parası ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı sosyal yardım destek parası ne zaman ödenecek?

TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında milyonlarca haneye yapılacak desteklerin ilk ödemesi Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırıldı. 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı sosyal yardım destek parası ne zaman ödenecek?

AİLE DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Aile Desteği Paketi'ne, e-Devlet ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden başvuru yapılabilecek.

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Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı sosyal yardım destek parası ne zaman ödenecek?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İhtiyaç sahibi herkes destekten yaralanacak. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da destekten faydalanacak. Hiçbir sosyal yardımdan faydalanamayan vatandaşlar da başvuru yapabilecek.

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Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı sosyal yardım destek parası ne zaman ödenecek?

DESTEK KAÇ KEZ VERİLECEK?

Destek 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek.