Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Cuma bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da EFT yapılabiliyor mu?

15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı? FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, vatandaşların direnişiyle kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde şehitler saygıyla anılıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesiyle birlikte gözler bankalara çevrildi. Bankalarda işleri olan vatandaşlar, 15 Temmuz'da bankaların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Cuma bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da EFT yapılabiliyor mu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 15.07.2022 08:51 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 08:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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