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Haberler Galeri Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Cuma bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da EFT yapılabiliyor mu?

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Cuma bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da EFT yapılabiliyor mu?

15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı? FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, vatandaşların direnişiyle kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde şehitler saygıyla anılıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesiyle birlikte gözler bankalara çevrildi. Bankalarda işleri olan vatandaşlar, 15 Temmuz'da bankaların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Cuma bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da EFT yapılabiliyor mu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2022 08:51 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 08:51
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Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Cuma bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz’da EFT yapılabiliyor mu?

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? FETÖ'nün 6 yıl önceki hain darbe girişimini engellemek için mücadele veren kahramanlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygıyla anılıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle bankaların bugün açık olup olmadığı araştırılmaya başladı. Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Cuma bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da EFT yapılabiliyor mu? İşte merak edilenler...

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Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Cuma bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz’da EFT yapılabiliyor mu?

15 TEMMUZ CUMA BANKALAR AÇIK MI?

Kamu ve özel bankalar resmi tatil günlerinde kapalıdır. Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de bankalar hizmet vermiyor. Bankada işleri olan vatandaşlar, 18 Temmuz Pazartesi günü işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

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Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Cuma bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz’da EFT yapılabiliyor mu?

15 TEMMUZ'DA EFT YAPILABİLİYOR MU?

15 Temmuz resmi tatil olduğu için bugün yapılan EFT işlemleri bir sonraki iş gününde yani 18 Temmuz Pazartesi günü hesaplara geçecek. Ancak FAST sistemi ile 7/24 para gönderebilirsiniz.

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Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Cuma bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz’da EFT yapılabiliyor mu?

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor ancak şubelere saat 17.00'a kadar müşteri kabul ediliyor.

İşte banka banka çalışma saatleri:

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Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Cuma bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz’da EFT yapılabiliyor mu?

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank çalışma saatleri, 02 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.