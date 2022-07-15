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Emekli Sandığı maaş farkı ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Emekli memur maaş farkı ödemeleri için araştırmalar sürüyor. 2022 Temmuz zammı ile memurlara 41,69, emeklilere ise 42,35 oranında zam yapıldı. Zam öncesi emekli sandığı kapsamındaki memur emeklilerinin maaşlarının ödenmesinin ardından gözler enflasyon farkı ödemelerine çevrildi. Peki, Emekli Sandığı maaş farkı ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2022 12:40
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Emekli Sandığı maaş farkı ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Emekli Sandığı maaş farkı ödeme takvimi açıklandı mı? Zamlı memur maaşları bayram öncesi hesaplara yatırıldı. Memur emeklileri ise maaş farklarının ödeneceği tarihi araştırmaya başladı. 2022 Temmuz zammı yılın ikinci altı ayında geçerli olacak. Bayram tatilinin sona ermesinin ardından ödemelerin yapılacağı tarih konusunda araştırmalar hı kazandı. Peki, Emekli Sandığı maaş farkı ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Sandığı maaş farkı ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Eski adıyla 4C yeni adıyla Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri bu ayın maaşlarını aldılar. Memur emeklilerinin zam farkları bu ay içinde ödenecek. Ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli memur maaş farklarının ödeneceği tarih açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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Emekli Sandığı maaş farkı ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

2022 Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli memur maaşı 6.083 TL oldu.

İşte mesleklere göre memur maaşları:

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Emekli Sandığı maaş farkı ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

ZAMLI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Emekli Müsteşar (1/1)
Eski maaş: 15.459 TL
Yeni maaş: 21.928 TL

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Emekli Sandığı maaş farkı ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Emekli Genel müdür (1/1)
Eski maaş: 13.664 TL
Yeni maaş: 19.382 TL

Emekli Şube müdürü (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.243 TL
Yeni maaş: 7.437 TL