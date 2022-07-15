15 Temmuz 2022, Cuma
Emekli Sandığı maaş farkı ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?
Emekli memur maaş farkı ödemeleri için araştırmalar sürüyor. 2022 Temmuz zammı ile memurlara 41,69, emeklilere ise 42,35 oranında zam yapıldı. Zam öncesi emekli sandığı kapsamındaki memur emeklilerinin maaşlarının ödenmesinin ardından gözler enflasyon farkı ödemelerine çevrildi. Peki, Emekli Sandığı maaş farkı ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 15.07.2022 12:40
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