08 Mart 2023, Çarşamba
Türkiye Aile Destek ödemeleri başladı mı? Şubat ayı zamlı Aile Destek ödemeleri yattı mı 2023? e-Devlet sosyal yardım sorgulama...
"Türkiye Aile Destek ödemeleri başladı mı?" sorusunun yanıtı sorguanan konular arasında yer alıyor. Mart ayının gelmesinin ardından Aile Destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: - "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 2022 Temmuz-2023 Şubat döneminde 3,5 milyon haneye toplam 21,7 milyar lira destek sağlamış olacağız" açıklamasında bulundu. Peki, Türkiye Aile Destek ödemeleri başladı mı? Şubat ayı zamlı Aile Destek ödemeleri yattı mı 2023? e-Devlet sosyal yardım sorgulama...
Giriş Tarihi: 08.03.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 09:58
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