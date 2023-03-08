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Haberler Galeri Türkiye Aile Destek ödemeleri başladı mı? Şubat ayı zamlı Aile Destek ödemeleri yattı mı 2023? e-Devlet sosyal yardım sorgulama...

Türkiye Aile Destek ödemeleri başladı mı? Şubat ayı zamlı Aile Destek ödemeleri yattı mı 2023? e-Devlet sosyal yardım sorgulama...

"Türkiye Aile Destek ödemeleri başladı mı?" sorusunun yanıtı sorguanan konular arasında yer alıyor. Mart ayının gelmesinin ardından Aile Destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: - "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 2022 Temmuz-2023 Şubat döneminde 3,5 milyon haneye toplam 21,7 milyar lira destek sağlamış olacağız" açıklamasında bulundu. Peki, Türkiye Aile Destek ödemeleri başladı mı? Şubat ayı zamlı Aile Destek ödemeleri yattı mı 2023? e-Devlet sosyal yardım sorgulama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 09:58
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Türkiye Aile Destek ödemeleri başladı mı? Şubat ayı zamlı Aile Destek ödemeleri yattı mı 2023? e-Devlet sosyal yardım sorgulama...

"Türkiye Aile Destek ödemeleri başladı mı? Şubat ayı zamlı Aile Destek ödemeleri yattı mı 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemelerinin bugün başlayacağını bildirdi. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, Türkiye Aile Destek ödemeleri başladı mı? Şubat ayı zamlı Aile Destek ödemeleri yattı mı 2023? e-Devlet sosyal yardım sorgulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye Aile Destek ödemeleri başladı mı? Şubat ayı zamlı Aile Destek ödemeleri yattı mı 2023? e-Devlet sosyal yardım sorgulama...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 2022 Temmuz-2023 Şubat döneminde 3,5 milyon haneye toplam 21,7 milyar lira destek sağlamış olacağız"

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Türkiye Aile Destek ödemeleri başladı mı? Şubat ayı zamlı Aile Destek ödemeleri yattı mı 2023? e-Devlet sosyal yardım sorgulama...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemelerinin bugün başlayacağını bildirdi.

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Türkiye Aile Destek ödemeleri başladı mı? Şubat ayı zamlı Aile Destek ödemeleri yattı mı 2023? e-Devlet sosyal yardım sorgulama...

Yanık, yaptığı açıklamada Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 2,4 milyon hane için 1 milyar lira ve Aile Desteği Bileşeni kapsamında 3,3 milyar lira olmak üzere toplam 3,3 milyon haneye 4,3 milyar lira tutarında destek ödemesi yapılacağı bilgisini verdi.

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Türkiye Aile Destek ödemeleri başladı mı? Şubat ayı zamlı Aile Destek ödemeleri yattı mı 2023? e-Devlet sosyal yardım sorgulama...

"Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 2022 Temmuz-2023 Şubat döneminde 3,5 milyon haneye toplam 21,7 milyar lira destek sağlamış olacağız." ifadelerini kullanan Yanık, aynı dönemde Çocuk Desteği Bileşeni ile toplam 6,3 milyon çocuk için 4,6 milyar lira ödemenin gerçekleştirilmiş olacağını kaydetti.