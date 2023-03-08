Türkiye Aile Destek ödemeleri başladı mı? Şubat ayı zamlı Aile Destek ödemeleri yattı mı 2023? e-Devlet sosyal yardım sorgulama...

Yanık, yaptığı açıklamada Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 2,4 milyon hane için 1 milyar lira ve Aile Desteği Bileşeni kapsamında 3,3 milyar lira olmak üzere toplam 3,3 milyon haneye 4,3 milyar lira tutarında destek ödemesi yapılacağı bilgisini verdi.