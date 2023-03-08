TOKİ Afyonkarahisar kura hak sahipleri listesi | Dazkırı, Merkez, Sinpaş, Boldavin, Bayat, Emirdağ... 2+1,3+1 1.698 konut kura canlı izle!

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları araştırılmaya başlandı. Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 11 ilimizde yıkıcı etkilere neden olan deprem felaketinin ardından ara verilen TOKİ 250 Bin Konut Projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ Afyonkarahisar ilinde Dazkırı, Merkezi Sandıklı, Sinanpaşa, Boldavin, Beyyazı, Basmakçı, Bayat, Emirdağ, İscehisar ilçelerinin kura isim listesi 08 Mart'ta gerçekleşen kura çekilişiyle birlikte belli olacak.