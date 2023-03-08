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Haberler Galeri TOKİ Afyonkarahisar kura hak sahipleri listesi | Dazkırı, Merkez, Sinpaş, Boldavin, Bayat, Emirdağ... 2+1,3+1 1.698 konut kura canlı izle!

TOKİ Afyonkarahisar kura hak sahipleri listesi | Dazkırı, Merkez, Sinpaş, Boldavin, Bayat, Emirdağ... 2+1,3+1 1.698 konut kura canlı izle!

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları araştırılmaya başlandı. Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 11 ilimizde yıkıcı etkilere neden olan deprem felaketinin ardından ara verilen TOKİ 250 Bin Konut Projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ Afyonkarahisar ilinde Dazkırı, Merkezi Sandıklı, Sinanpaşa, Boldavin, Beyyazı, Basmakçı, Bayat, Emirdağ, İscehisar ilçelerinin kura isim listesi 08 Mart'ta gerçekleşen kura çekilişiyle birlikte belli olacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 09:36
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TOKİ Afyonkarahisar kura hak sahipleri listesi | Dazkırı, Merkez, Sinpaş, Boldavin, Bayat, Emirdağ... 2+1,3+1 1.698 konut kura canlı izle!

Afyonkarahisar TOKİ kura hak sahipleri listesi açıklandı mı sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Asrın felaketinde ayakta kalmaya başaran TOKİ konutlarına ilgi artarken 250 Bin Konut kura sonuçları da merak konusu oldu. Peki Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Afyonkarahisar hak sahipleri isim listesi nereden öğrenilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Afyonkarahisar kura hak sahipleri listesi | Dazkırı, Merkez, Sinpaş, Boldavin, Bayat, Emirdağ... 2+1,3+1 1.698 konut kura canlı izle!

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA CANLI İZLE!

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TOKİ Afyonkarahisar kura hak sahipleri listesi | Dazkırı, Merkez, Sinpaş, Boldavin, Bayat, Emirdağ... 2+1,3+1 1.698 konut kura canlı izle!

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi 8 Mart Çarşamba günü başlayacak ve 9 Mart Perşembe günü sona erecek.

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TOKİ Afyonkarahisar kura hak sahipleri listesi | Dazkırı, Merkez, Sinpaş, Boldavin, Bayat, Emirdağ... 2+1,3+1 1.698 konut kura canlı izle!

Konutlar Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı, Çay, Dinar, Sultandağı, Çobanlar, İhsaniye, Hocalar, Kızılören ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde saat 10.00'da başlayan çekiliş ile hak sahiplerini buluyor.

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TOKİ Afyonkarahisar kura hak sahipleri listesi | Dazkırı, Merkez, Sinpaş, Boldavin, Bayat, Emirdağ... 2+1,3+1 1.698 konut kura canlı izle!

İşte ilçe ilçe tarihler:

8 MART: Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı