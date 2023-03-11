EYT şartsız emeklilik rota oluştu! Kısmi emeklilik şartlar sıralandı, 3600 ve 5400 gün olacak!1999-2008 arasına 50,51,52,53 yaşında...

10 YILLIK ÇALIŞMA YETER

Emeklilik hesapları aslında herkes için farklı oluyor biliyorsunuz. Sizin şartlarınız bir başkasına benzemiyor.

Hesaplarda bazen bir gün bile fark ediyor. Hep söylediğimiz gibi işe giriş tarihi aslında en belirleyici veri. İlk sigortalı olduğunuz tarih ne kadar eskiyse avantajınız da o kadar büyüyor. Yani 10 yıllık bir prim ödeme gününüz olmalı.