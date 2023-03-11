HaberlerGaleriEYT şartsız emeklilik rota oluştu! Kısmi emeklilik şartlar sıralandı, 3600 ve 5400 gün olacak!1999-2008 arasına 50,51,52,53 yaşında...
EYT şartsız emeklilik rota oluştu! Kısmi emeklilik şartlar sıralandı, 3600 ve 5400 gün olacak!1999-2008 arasına 50,51,52,53 yaşında...
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Meclis'te onaylanarak yürürlüğe girdi. Başvurular SGK ve e-Devlet üzerinden hız kesmeden devam ediyor. Emeklilik hayaline kavuşanlar ilk maaşlarını Nisan ayında alabilecek. EYT'da kapsam dışında kalanlar erken emeklilik için formül arayışlarını sürdürüyor. 3600 ve 5400 gün ile erken emeklilik fırsatı bulunuyor. İşte, kısmi erken emeklilik için aranan şartlar!