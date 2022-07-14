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Haberler Galeri Türkiye 2 yılda 5.5 milyon kişiye istihdamla rekor kırdı!

Türkiye 2 yılda 5.5 milyon kişiye istihdamla rekor kırdı!

Yedi çeyrek kesintisiz büyüyen Türkiye ekonomisi istihdamda rekor kırdı. İstihdam edilenlerin sayısı son 1 yılda 1.7 milyon, 2 yılda ise 5.2 milyon kişi artarak 30.8 milyonu geçti. Türkiye, yeni ekonomi modelinin lokomotifi olan ihracatta son 22 ayın 20'sinde tarihi rekor kırıp yıllık bazda 246 milyar doları geçerken, bu performans uluslararası kurumların da dikkatini çekiyor.

Giriş Tarihi: 14.07.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022 08:53
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Türkiye 2 yılda 5.5 milyon kişiye istihdamla rekor kırdı!

İhracat, üretim ve istihdama dayalı yeni ekonomi modeli ile bu yılın ilk üç ayında yüzde 7.3 olmak üzere 7 çeyrek kesintisiz büyüme performansı sergileyen Türkiye ekonomisi, istihdam yaratmada da rekora koşuyor. Mayıs sonu itibarıyla istihdam edilenlerin sayısı tarihi zirveye çıkarken, işsizlik ise 4 yıl önceki seviyeye geriledi.

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Türkiye 2 yılda 5.5 milyon kişiye istihdamla rekor kırdı!

İŞSİZLİK 4 YILIN DİBİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre işsizlik mayısta, bir önceki aya göre 0.3 puan, 2021'in aynı dönemine göre ise 2.3 puan azalarak yüzde 10.9 ile 4 yıl önceki seviyeye geriledi.

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Türkiye 2 yılda 5.5 milyon kişiye istihdamla rekor kırdı!

İşsiz sayısı nisan ayına göre 56 bin, 2021'in aynı ayına göre ise 508 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bine geriledi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 20.3 oldu.

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Türkiye 2 yılda 5.5 milyon kişiye istihdamla rekor kırdı!

KATILIM DA ARTIYOR

Mayıs ayına ilişkin verilerde en çarpıcı sonuç istihdam rakamlarında görüldü. Mayıs ayı itibarıyla istihdam edilenlerin sayısı nisana göre 358 bin kişi artarak 30 milyon 839 bine çıktı.

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Türkiye 2 yılda 5.5 milyon kişiye istihdamla rekor kırdı!

İstihdam edilenlerin sayısında 5 ayda yaşanan artış 846 bine ulaştı. İstihdam edilenlerin sayısı son 1 yılda ise 2 milyon 717 bin kişi arttı. Geçen yılın mayıs ayında yüzde 51 olan işgücüne katılım oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 53.6'ya çıkarken, istihdam oranı da yüzde 44.2'den 47.8'e yükseldi.