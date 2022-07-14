Türkiye 2 yılda 5.5 milyon kişiye istihdamla rekor kırdı!

Yedi çeyrek kesintisiz büyüyen Türkiye ekonomisi istihdamda rekor kırdı. İstihdam edilenlerin sayısı son 1 yılda 1.7 milyon, 2 yılda ise 5.2 milyon kişi artarak 30.8 milyonu geçti. Türkiye, yeni ekonomi modelinin lokomotifi olan ihracatta son 22 ayın 20'sinde tarihi rekor kırıp yıllık bazda 246 milyar doları geçerken, bu performans uluslararası kurumların da dikkatini çekiyor.