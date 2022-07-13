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Haberler Galeri Emekliye minimum 1.788 TL fark! SGK, 4C, memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri netleşti...

Emekliye minimum 1.788 TL fark! SGK, 4C, memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri netleşti...

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Temmuz maaş zammı açıklandı. Açıklamannın ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da şekillenmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaşları alacakları tarihi sorgularken, maaş farkları için detaylarda belli oluyor. Maaşını aylık alana en az bin 788, 3 aylık fark alacaklara en düşük 5 bin 365 lira ödenecek. Hal böyle olunca," SGK, 4C, memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, emekli maaş farkları için hesaplama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2022 21:07 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022 21:10
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Emekliye minimum 1.788 TL fark! SGK, 4C, memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri netleşti...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödeme tarihleri belli olurken, memur emeklileri ay içinde zam farkı alacak. Temmuz ayı emekliler için zam ayı oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42.35 zam yapılırken, taban emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liraya yükseltildi. Diğer yandan emekliler oluşan maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. İşte, SGK, 4C, memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları maaş farkları ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye minimum 1.788 TL fark! SGK, 4C, memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri netleşti...

Temmuz, tüm emekliler için zam ayı oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42.35 zam yapılırken, taban emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liraya yükseltildi.

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Emekliye minimum 1.788 TL fark! SGK, 4C, memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri netleşti...

Memur emeklilerinin Temmuz zammı ise yüzde 41.69 olarak gerçekleşti.

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Emekliye minimum 1.788 TL fark! SGK, 4C, memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri netleşti...

Bu ay zamlarını öğrenen emekliler, önümüzdeki günlerde yeni kazançlarını cebine koyacak.

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Emekliye minimum 1.788 TL fark! SGK, 4C, memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri netleşti...

SSK emeklileri ile dul ve yetimlerine yüzde 42.35 zamlı aylık ödemeleri ayın 17'sinde başlarken, Bağ-Kur'lular ise 25-28 Temmuz'da hesabında görecek.