Emekliye minimum 1.788 TL fark! SGK, 4C, memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri netleşti...

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Temmuz maaş zammı açıklandı. Açıklamannın ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da şekillenmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaşları alacakları tarihi sorgularken, maaş farkları için detaylarda belli oluyor. Maaşını aylık alana en az bin 788, 3 aylık fark alacaklara en düşük 5 bin 365 lira ödenecek. Hal böyle olunca," SGK, 4C, memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, emekli maaş farkları için hesaplama...