04 Haziran 2022, Cumartesi
Türk SİHA'ları dünyanın en iyisi: Herkes almak istiyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) dünyada ses getirdiğini belirtti. Tüfekci, "Bayraktar TB2 artık dünyanın her yerine neredeyse ihraç ediliyor ve Batı dünyası çekinmese, "Türkiye'den ürün aldık" demekten utandıkları için diye düşünüyorum, hemen alacaklar" dedi.
Giriş Tarihi: 04.06.2022 17:23 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 17:26
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