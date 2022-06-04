04 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türk SİHA'ları dünyanın en iyisi: Herkes almak istiyor

Türk SİHA'ları dünyanın en iyisi: Herkes almak istiyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) dünyada ses getirdiğini belirtti. Tüfekci, "Bayraktar TB2 artık dünyanın her yerine neredeyse ihraç ediliyor ve Batı dünyası çekinmese, "Türkiye'den ürün aldık" demekten utandıkları için diye düşünüyorum, hemen alacaklar" dedi.

Giriş Tarihi: 04.06.2022 17:23 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 17:26
  • 1
  • 11
Türk SİHA’ları dünyanın en iyisi: Herkes almak istiyor

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Ankara Teknopark'ta Mekatronik Mühendisleri Derneği'nin düzenlediği 'Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı'na katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Türk SİHA’ları dünyanın en iyisi: Herkes almak istiyor

Programa Tüfekçi'nin yanı sıra, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Hasan Erbay, İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, Mekatronik Mühendisleri Derneği Ankara Şube Başkanı Tahir Uras ile çok sayıda savunma sanayi firması temsilcisi ve öğrenciler katıldı. Konferans salonu önünde bulunan fuaye alanına Türkiye'de faaliyet gösteren savunma sanayi firmaları stant açarak, ürettikleri SİHA, İHA, roket ve dronların prototiplerini sergiledi.

  • 3
  • 11
Türk SİHA’ları dünyanın en iyisi: Herkes almak istiyor

'HİÇ YILMADAN ÜRETMEYE GAYRET ETMEMİZ GEREKİYOR'
Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, uzay ve havacılık teknolojilerinde çalışan Türk hocaların dünyanın en yetkin kişileri olduğunu söyledi.

  • 4
  • 11
Türk SİHA’ları dünyanın en iyisi: Herkes almak istiyor

Havacılık ve uzay teknolojilerinde esas olan şeyin değer üretmek ve üretim yapmak olduğunu ifade eden Tüfekçi, "Savunma sanayiyle alakalı örnekler verirken Amerika bildiğiniz gibi başı çekiyor. 800 milyar dolara yakın bir savunma harcamasının 30 milyar doları yüksek teknolojileri araştırmaya ayırıyorlar. Biz de 1 milyar lira Ar- Ge'ye harcayabilsek kendimizle övünüyoruz. Bizim hiç yılmadan üretmeye ve dünya ekonomisinden pay almaya gayret sarf etmemiz gerekiyor" dedi.

  • 5
  • 11
Türk SİHA’ları dünyanın en iyisi: Herkes almak istiyor

Tüfekçi, dünyaya savunma sanayi ürünleri ihraç ettiklerini ve Avrupa'nın da yakında talep edeceğini söyleyerek, "Ukrayna'ya savaş çıkmadan savaş gemileri ihraç ettik. Orta Doğu'da bunu yapıyoruz, Pakistan'a ihraç ettik. TB2 SİHA'lar dünyanın her yerine ihraç ediliyor. Batı dünyası 'Türkiye'den de ürün aldık' diye utandıkları için çekiniyorlar diye düşünüyorum, yoksa hemen alacaklar. TB2'ler tüm dünyada savaşın seyrini değiştiren bir sistem oldu ve bunun devamı 'Akıncı' gibi savaş uçaklarında da geliyor" diye konuştu.