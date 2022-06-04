Türk SİHA’ları dünyanın en iyisi: Herkes almak istiyor

Tüfekçi, dünyaya savunma sanayi ürünleri ihraç ettiklerini ve Avrupa'nın da yakında talep edeceğini söyleyerek, "Ukrayna'ya savaş çıkmadan savaş gemileri ihraç ettik. Orta Doğu'da bunu yapıyoruz, Pakistan'a ihraç ettik. TB2 SİHA'lar dünyanın her yerine ihraç ediliyor. Batı dünyası 'Türkiye'den de ürün aldık' diye utandıkları için çekiniyorlar diye düşünüyorum, yoksa hemen alacaklar. TB2'ler tüm dünyada savaşın seyrini değiştiren bir sistem oldu ve bunun devamı 'Akıncı' gibi savaş uçaklarında da geliyor" diye konuştu.

