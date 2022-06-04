Son dakika: EYT'de rota belli oldu! 2022 EYT ne zaman çıkacak? Primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın...

EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte prim gününü dolduran ancak yaş şartını doldurmayan EYT'liler, yasanın ne zaman çıkacağını araştırıyor. Temmuz zammının yaklaşmasıyla birlikte ek gösterge ve sözleşmeli personele ilişkin düzenlemelerin gündeme gelmesinin ardından EYT ile ilgili de hazırlıklar başladı. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında da gündeme gelen EYT hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT şartları belirlendi mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.06.2022 16:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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