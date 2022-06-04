04 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: EYT'de rota belli oldu! 2022 EYT ne zaman çıkacak? Primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın...

Son dakika: EYT'de rota belli oldu! 2022 EYT ne zaman çıkacak? Primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın...

EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte prim gününü dolduran ancak yaş şartını doldurmayan EYT'liler, yasanın ne zaman çıkacağını araştırıyor. Temmuz zammının yaklaşmasıyla birlikte ek gösterge ve sözleşmeli personele ilişkin düzenlemelerin gündeme gelmesinin ardından EYT ile ilgili de hazırlıklar başladı. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında da gündeme gelen EYT hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT şartları belirlendi mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.06.2022 16:32
  • 1
  • 13
Son dakika: EYT’de rota belli oldu! 2022 EYT ne zaman çıkacak? Primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın...

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 5 adımlı EYT rotası belirlenirken, gözler yasanın çıkacağı tarihe çevrildi. 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel ve temmuz zammında geri sayım başlarken, EYT'de gündeme gelmeye başladı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT şartları belirlendi mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Son dakika: EYT’de rota belli oldu! 2022 EYT ne zaman çıkacak? Primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın...

EYT'DE ROTA BELLİ OLDU

Emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşlar için yapılacak çalışmalarda yol haritası belirleniyor. Çalışma şekillendikten sonra kamuoyu ile paylaşılacak.

  • 3
  • 13
Son dakika: EYT’de rota belli oldu! 2022 EYT ne zaman çıkacak? Primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, ortaya çıkacak formül ile ilgili de çalışma sürüyor. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında da gündemdeki konular arasında EYT de bulunuyor. Bu konuda kapsamlı bir çalışma devam ederken 5 adımda tamamlanacak bir rota da çizildi.

İşte 5 adımlı rotanın detayları:

  • 4
  • 13
Son dakika: EYT’de rota belli oldu! 2022 EYT ne zaman çıkacak? Primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın...

1-KİMLERİN YARARLANACAĞI TESPİT EDİLECEK

Yasanın çerçevesi oluşturulurken öncelikle kapsam belirlenecek. Böylece kimlerin hak sahibi olacağının tespiti yapılacak. Bu sayede yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak. Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.

  • 5
  • 13
Son dakika: EYT’de rota belli oldu! 2022 EYT ne zaman çıkacak? Primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın...

Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bu tarihten önce SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak.