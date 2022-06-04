Bakanlıktan ucuz konut hamlesi! Vatandaş için 32 ilde satışa çıktı | İşte konut projesinin detayları

Vatandaşların kendi evlerini yapabilmesi için büyükşehirlerde altyapılı arsa satışına başlanacağı açıklamasıyla ilgili yeni detaylar belli oldu. Karar sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 32 ilde 385 muhtelif nitelikte arsayı açık artırma ile satışa sundu. Taşınmazların satışında sunulan vade imkânında kanuni faiz yüzde 9 ile de vade yapılması taşınmazları daha cazip hale getiriyor.