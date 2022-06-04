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Bakanlıktan ucuz konut hamlesi! Vatandaş için 32 ilde satışa çıktı | İşte konut projesinin detayları

Vatandaşların kendi evlerini yapabilmesi için büyükşehirlerde altyapılı arsa satışına başlanacağı açıklamasıyla ilgili yeni detaylar belli oldu. Karar sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 32 ilde 385 muhtelif nitelikte arsayı açık artırma ile satışa sundu. Taşınmazların satışında sunulan vade imkânında kanuni faiz yüzde 9 ile de vade yapılması taşınmazları daha cazip hale getiriyor.

Giriş Tarihi: 04.06.2022 17:27 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 17:27
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Bakanlıktan ucuz konut hamlesi! Vatandaş için 32 ilde satışa çıktı | İşte konut projesinin detayları

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 32 ilde 385 arsa artırma ile satışa sunuldu. Bakanlık, bu şekilde vatandaşa hem yatırım fırsatı hem de kendi konutunu inşa etme fırsatı sunuyor.

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Bakanlıktan ucuz konut hamlesi! Vatandaş için 32 ilde satışa çıktı | İşte konut projesinin detayları

ÖDEMEDE YÜZDE 20 İNDİRİM FIRSATI

Ödemede ise net yüzde 20 indirim fırsatı sunan bakanlığın, buradan elde edilen geliri Kentsel Dönüşüm ve Konut Projelerine aktararak konut sorununa da çözüm üretmesi planlanıyor. Arsalar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkânıyla satışa sunulurken, tapu ve KDV masrafından muaf olması da yatırımcıya kolaylık sağlıyor.

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Bakanlıktan ucuz konut hamlesi! Vatandaş için 32 ilde satışa çıktı | İşte konut projesinin detayları

Taşınmazların satışında sunulan vade imkânında kanuni faiz yüzde 9 ile de vade yapılması taşınmazları daha cazip hale getiriyor.

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Bakanlıktan ucuz konut hamlesi! Vatandaş için 32 ilde satışa çıktı | İşte konut projesinin detayları

Yatırım için sunulan arsalar; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde yer alıyor.

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Bakanlıktan ucuz konut hamlesi! Vatandaş için 32 ilde satışa çıktı | İşte konut projesinin detayları

"ÖDEME ŞARTLARI KONUSUNDA UYGUN"

Araziyi yerinde görmeye geldiğini söyleyen Vecihi Özçam, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 32 ilde 385 muhtelif araziyi açık artırmayla satışlarını gördük. Arazileri yerinde görmeyi tercih ettik. Gayet uygun şartlarla yüzde 25 peşin 24 ay taksitle gayet iyi şartlarda açık artırma düzenleniyor. Açık artırmaya girmeyi düşünüyoruz. Ödeme şartları konusunda uygun. Tabii yerlerine bakmak lazım. Buradan sonra da İzmir ve Konya'da olan arazileri de gidip yerinde görmek istiyoruz. Yerleri uygun olan arazileri yatırımla ilgili olarak tabii ki düşünüyoruz" şeklinde konuştu.