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Türk Savunma Sanayiinde millileşme devrimi! İşte İHA'ların kullanacağı sistem
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, bir dergiye verdiği röportajda, Türkiye'nin yüz akı olan yerli ve milli projelerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir "İHA'larda edinilen tecrübe, diğer eğitim uçaklarında edindiğimiz tecrübe, helikopterlerde edindiğimiz tecrübe etkili olacak. Bu şu ana kadar Türkiye'nin giriştiği en sofistike işlerden biri" dedi.
Giriş Tarihi: 02.06.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 17:39
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