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Türk Savunma Sanayiinde millileşme devrimi! İşte İHA'ların kullanacağı sistem

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, bir dergiye verdiği röportajda, Türkiye'nin yüz akı olan yerli ve milli projelerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir "İHA'larda edinilen tecrübe, diğer eğitim uçaklarında edindiğimiz tecrübe, helikopterlerde edindiğimiz tecrübe etkili olacak. Bu şu ana kadar Türkiye'nin giriştiği en sofistike işlerden biri" dedi.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 17:39
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Türk Savunma Sanayiinde millileşme devrimi! İşte İHA'ların kullanacağı sistem

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kriter dergisinin Haziran sayısında verdiği röportajda, Türkiye'nin yüz akı olan yerli ve milli projelerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uluslararası ortaklıkla yürütülen F-35 projesiyle ilgili sürecin devam etmesi gerektiğini belirten Demir, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı çalışmalarıyla ilgili ise, "İHA'larda edinilen tecrübe, diğer eğitim uçaklarında edindiğimiz tecrübe, helikopterlerde edindiğimiz tecrübe etkili olacak. Bu şu ana kadar Türkiye'nin giriştiği en sofistike işlerden biri" dedi

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Türk Savunma Sanayiinde millileşme devrimi! İşte İHA'ların kullanacağı sistem

Demir, Altay tankına milli ve yerli güç sistemi geliştirme çalışmalarının da belirli bir olgunluğa eriştiğini kaydederek, "Tanklarımız milli güç sistemi ile alanda olacaklar" ifadesini kullandı. Koronavirüs süreciyle birlikte savunma sanayi alanında da önemli değişiklikler yaşanacağını anlatan Demir'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

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Türk Savunma Sanayiinde millileşme devrimi! İşte İHA'ların kullanacağı sistem

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Covid-19 süreci aslında insanların aklındaki belli paradigmaları değiştirdi. Özellikle üretim ve sanayi dalında nelere öncelik verileceği ile ilgili yeni bir yaklaşım oluşmaya başladı. Önümüzdeki süreçte klasik savunma sanayisi yaklaşımında değişimler görebiliriz. Koronavirüs süreci, üretim ve ekonomi boyutuna baktığımızda tabii her tarafta şöyle bir durdurma etkisi yaptı ama bu çark tekrar dönmeye başlayacak. Buna en hızlı adapte olabilenler öne geçecekler. Türkiye'nin savunma sanayisi de stratejik alanlarda çok net bir duruş sergilemekle beraber bundan sonraki özel süreçte de çalışma temposunu düşürmemek konusunda kararlı. İçinden geçtiğimiz Covid-19 ortamına rağmen bir operasyonel gerçeklik var. Türkiye'nin birebir maruz kaldığı sıcak çatışmalar var. Bu süreçte bile terör saldırıları gördük ve birçok terörist saldırıyı önledik. Faaliyetlerde hiç duraksama olmadı. Ortam ne olursa olsun bu tür faaliyetlerin devam etmesi gerektiği ile ilgili bir farkındalık var. Demek ki hazırlığınızın stratejik alanları boş bırakmayacak şekilde devam etmesi gerekiyor.

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Türk Savunma Sanayiinde millileşme devrimi! İşte İHA'ların kullanacağı sistem

Türkiye, savunma sanayisinde uzun zamanlı bir dışa bağımlılıktan sonra kabiliyetlerini keşfetmeye başlayan, hemen ardından kendi yerli ve milli ürünlerini üretebilen bir ülke. Önceliğimiz çok net: stratejik alanlarda Türkiye'nin kendi kendine yeterli olması, bilgi ve teknoloji seviyesini ileriye taşıması gerekiyor. Bir kere bugünün dünyasında silah ve mühimmatta bağımsız olmanız şart. Çok klasik silah veya mühimmatlar olsa bile. Elektronik harp konusunda kesinlikle belli teknolojileri elinizde bulundurmanız gerekiyor. Bunu da kimse kimseye vermez yani siz istediğiniz kadar para verin, alamayacağınız şeyler bunlar.

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Türk Savunma Sanayiinde millileşme devrimi! İşte İHA'ların kullanacağı sistem

İHA'LARA OTOMATİK KONTROL

Türkiye dünyada önemli ölçüde İHA gücünü sahaya sürebilen bir ülke konumunda. Bunu da sahada çeşitli kez gösterdik ama bunun çoklu kullanımı var. Aynı zamanda harekat alanında sadece gözetleme, vurmanın yanında başka unsurların devreye katılması var veya İHA spektrumunda çeşitli boyutta ve kabiliyetlerde araçlarınızın devrede olması gerekiyor. İHA'nın sadece hava aracı anlamında kullandığımızda sivil sektörde çok çeşitli kullanımları söz konusu. İHA teknolojisinin öyle bir noktaya gitme potansiyeli var ki; artık hava sahanızın otomatik bir kontrol sistemine geçmesi gibi. Bu da İHA'larınızın bu otomatik kontrol sistemi ile entegre olup, bu kalabalık hava sahasında insan müdahalesine dahi gerek kalmadan bir operasyona gidebilmesi anlamına geliyor.