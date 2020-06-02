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ŞOK'tan tatilcilere özel sürprizler! 3 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
ŞOK 3 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK marketlerde haftanın indirimleri dolu dolu. Tatile çıkacaklar için fırsatlı ürünleri satışa çıkaracak olan ŞOK marketler, gıda, temizlik ve tatil ürünlerine raflarda yer verecek. Peki, ŞOK marketlerde bu hafta neler var? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte ŞOK 3 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 02.06.2020 17:43Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 18:28