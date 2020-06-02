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Haberler Galeri ŞOK'tan tatilcilere özel sürprizler! 3 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

ŞOK'tan tatilcilere özel sürprizler! 3 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

ŞOK 3 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK marketlerde haftanın indirimleri dolu dolu. Tatile çıkacaklar için fırsatlı ürünleri satışa çıkaracak olan ŞOK marketler, gıda, temizlik ve tatil ürünlerine raflarda yer verecek. Peki, ŞOK marketlerde bu hafta neler var? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte ŞOK 3 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 18:28
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ŞOK'tan tatilcilere özel sürprizler! 3 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

ŞOK 3 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketler tarafınan her hafta çarşamba günü satışa çıkan aktüel ürünler listesinde bu hafta sürpriz ürünler bulunuyor. Tatilcileri yakından ilgilendiren ürünler bu çarşamba ŞOK'ta yer alacak. ŞOK müşterilerinin merakla araştırdığı indirim listesini haberimizde derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 3 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

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ŞOK'tan tatilcilere özel sürprizler! 3 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

Fairy Platinum Bulaşık Sıvısı * 1000 ml

Ülker Hanımeller MiniKurabiyem * 72 gr

Ülker KremalıÇifte Lezzet * Frambuazlı/Kakaolu 165 gr

Koska Cevizli Yaz Helva * 500 gr

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ŞOK'tan tatilcilere özel sürprizler! 3 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

Golf Maraşım * Sade 500 ml / Çikolatalı & Sade 500 ml/ Antep Fıst. & Sade 500 ml

Golf Maraşım Kesme * Sade 650 ml

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ŞOK'tan tatilcilere özel sürprizler! 3 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

İnci Parmak Patates * 1000 gr

İnci Elma Dilim Patates * 1 kg

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ŞOK'tan tatilcilere özel sürprizler! 3 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

İnci Tane Mısır * 450 gr

İnci Garnitür * 450 gr

İnci Bezelye * 450 gr