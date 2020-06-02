ŞOK'tan tatilcilere özel sürprizler! 3 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

ŞOK 3 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketler tarafınan her hafta çarşamba günü satışa çıkan aktüel ürünler listesinde bu hafta sürpriz ürünler bulunuyor. Tatilcileri yakından ilgilendiren ürünler bu çarşamba ŞOK'ta yer alacak. ŞOK müşterilerinin merakla araştırdığı indirim listesini haberimizde derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 3 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...