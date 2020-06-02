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İlgi odağı oldu! Fatih Sondaj Gemisi'nin kuleleri Trabzon Limanı'nda

Karadeniz'de ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için İstanbul'dan uğurlanıp, Trabzon'a gelen Fatih Sondaj Gemisi'nin daha önce sökülen kule palatformları özel vinçle monte edileceği limana ulaştı. İlk sondaja Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak gemi, demirlediği Trabzon sahilinde, vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 14:00
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İlgi odağı oldu! Fatih Sondaj Gemisi'nin kuleleri Trabzon Limanı'nda

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'e açılmak için Haydarpaşa Limanı'nda yaklaşık 1,5 ay süren hazırlıkların tamamlanmasının ardından 29 Mayıs'ta İstanbul'dan uğurlandı.

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İlgi odağı oldu! Fatih Sondaj Gemisi'nin kuleleri Trabzon Limanı'nda

Geminin 103 metrelik kuleleri, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için tamamen söküldü. Gemi dün öğle saatlerinde Trabzon'a ulaştı. Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Trabzon Liman Başkanı Muzaffer Ermiş ve beraberindekiler, botla açıldıkları denizde Türk bayraklarını sallayarak, gemiyi karşıladı.

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İlgi odağı oldu! Fatih Sondaj Gemisi'nin kuleleri Trabzon Limanı'nda

Trabzon Liman Başkanlığı'na ait gemiler siren ve hoparlörlerinden Mehter Marşı çaldı. Sondaj gemisi, lojistik merkez olarak kullanılacak Trabzon Limanı'na demirleyecek.

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İlgi odağı oldu! Fatih Sondaj Gemisi'nin kuleleri Trabzon Limanı'nda

KULELER DE LİMANA ULAŞTI

İlk sondajına 15 Temmuz'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak geminin, daha önce sökülen demir kuleleri de, bugün sabah saatlerinde römorkör eşliğinde Trabzon'a ulaştı.

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İlgi odağı oldu! Fatih Sondaj Gemisi'nin kuleleri Trabzon Limanı'nda

Sökülü platformlarını taşıyan gemi, Trabzon Limanı'na demir attı. Platformların, kaynak sökümünün ardından, cumartesi günü limana yanaşacağı Fatih Sondaj Gemisi'ne özel vinçle monte edilmesi işlemine başlanacak.