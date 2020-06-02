İlgi odağı oldu! Fatih Sondaj Gemisi'nin kuleleri Trabzon Limanı'nda

Karadeniz'de ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için İstanbul'dan uğurlanıp, Trabzon'a gelen Fatih Sondaj Gemisi'nin daha önce sökülen kule palatformları özel vinçle monte edileceği limana ulaştı. İlk sondaja Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak gemi, demirlediği Trabzon sahilinde, vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 14:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL