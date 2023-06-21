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Türk savunma sanayi Paris'e damga vurdu! Görücüye çıkan KAAN ile ilgili çarpıcı sözler: Yuvada zor tutuyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin başlattığı milli savunma sanayi meyvelerini bir bir vermeye başladı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen havacılık fuarına Türk Savunma Sanayii ürünleri damgasını vuruyor. TUSAŞ Genel Müdürü Kotil "Yılbaşından bu yana 600 milyon dolarlık anlaşma yaptık. Zirveye oynuyoruz." dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 21.06.2023 07:52
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Türk savunma sanayi Paris’e damga vurdu! Görücüye çıkan KAAN ile ilgili çarpıcı sözler: Yuvada zor tutuyoruz

Türk Savunma Sanayi ürünleri Paris Airshow'da gövde gösterisi yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay ismini açıkladığı milli muharip uçak KAAN büyük ilgi görüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk savunma sanayi Paris’e damga vurdu! Görücüye çıkan KAAN ile ilgili çarpıcı sözler: Yuvada zor tutuyoruz

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, imalat ve tasarımıyla KAAN'ın uçmaya hazır olduğunu söyledi. KAAN'ın uçak ve SİHA'larla konuşarak harekat yapabileceğini ifade eden Kotil, "Kuş yuvadan uçacak mı, uçmaya çok yakın.

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Türk savunma sanayi Paris’e damga vurdu! Görücüye çıkan KAAN ile ilgili çarpıcı sözler: Yuvada zor tutuyoruz

Şu anda 2 tane daha yapıyoruz. Bir anlamda uçan kale, etrafındaki uçaklarla konuşarak uçuyor" şeklinde konuştu. Yılbaşından bu yana askeri sistemlerde 600 milyon dolarlık imza attıklarını kaydeden Kotil, "Yıllık en az 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz" dedi.

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Türk savunma sanayi Paris’e damga vurdu! Görücüye çıkan KAAN ile ilgili çarpıcı sözler: Yuvada zor tutuyoruz

Kotil, ATAK-2 taarruz helikopterinin yüzlerce, genel maksat helikopterlerinin beş yüzlerce satış potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

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Türk savunma sanayi Paris’e damga vurdu! Görücüye çıkan KAAN ile ilgili çarpıcı sözler: Yuvada zor tutuyoruz

UÇAK YAPISALLARINA YOĞUN TALEP

Uçak yapısalı temin eden firmaların "cenneti yaşadığını" belirten Kotil, salgının ardından normalleşmeyle birlikte yolcu uçağı talebinin çok olması dolayısıyla uçak yapısallarının yetiştirilemediğini, firmaların ekstra işler aldıklarını ifade etti. Kotil, Boeing ve Airbus gibi dünya devlerinin Türkiye'den parça almak istediklerini dile getirdi.