Türk savunma sanayi Paris’e damga vurdu! Görücüye çıkan KAAN ile ilgili çarpıcı sözler: Yuvada zor tutuyoruz

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, imalat ve tasarımıyla KAAN'ın uçmaya hazır olduğunu söyledi. KAAN'ın uçak ve SİHA'larla konuşarak harekat yapabileceğini ifade eden Kotil, "Kuş yuvadan uçacak mı, uçmaya çok yakın.