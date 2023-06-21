21 Haziran 2023, Çarşamba
Türk savunma sanayi Paris'e damga vurdu! Görücüye çıkan KAAN ile ilgili çarpıcı sözler: Yuvada zor tutuyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin başlattığı milli savunma sanayi meyvelerini bir bir vermeye başladı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen havacılık fuarına Türk Savunma Sanayii ürünleri damgasını vuruyor. TUSAŞ Genel Müdürü Kotil "Yılbaşından bu yana 600 milyon dolarlık anlaşma yaptık. Zirveye oynuyoruz." dedi.
Giriş Tarihi: 21.06.2023 07:52
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