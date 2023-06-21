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Haberler Galeri 4A, 4B emeklisine sevindiren haber sabah verildi! 7.500 TL üstü maaş alanların yüzü gülecek! SGK ile anlaştılar...

4A, 4B emeklisine sevindiren haber sabah verildi! 7.500 TL üstü maaş alanların yüzü gülecek! SGK ile anlaştılar...

EYT kapsamında milyonlarca kişi emeklilik hakkını elde etti. Ancak sadece emeklilik hakkı değil bununla birlikte promosyon niteliğinde bazı avantajlarda kazandılar. Emeklilerin yüzlerini güldürecek haber sabah saatlerine geldi. SSK, Bağ-Kur'luya yatmaya başlayan ödemeler yüzleri güldürüyor. Miktarlar tek tek açıklanırken detaylar ve şartlar da merak ediliyor. İşte haberin detayı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2023 08:05
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4A, 4B emeklisine sevindiren haber sabah verildi! 7.500 TL üstü maaş alan SSK, BAĞ-KUR’lunun yüzü gülecek! SGK ile anlaştılar...

SSK, BAĞ-KUR emeklisinin yüzünü güldürecek haber geldi. Emeklilik hakkıyla birlikte bazı promosyon avantajları da sağlandı. SGK ile anlamasını tamamlayan bankalar bir bir açıkladı. ayın sonuna kadar başvuranın cebi dolacak. Tek seferde 17.500 TL ödeme hesabınıza yatacak. Peki şartları neler? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların cevapları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4A, 4B emeklisine sevindiren haber sabah verildi! 7.500 TL üstü maaş alan SSK, BAĞ-KUR’lunun yüzü gülecek! SGK ile anlaştılar...

YENİ TUTARLAR DUYURULDU

Bankaların maaşa göre promosyon teklifleri hakkında bilgiler ortaya çıktı. İşte bazı bankaların sunduğu promosyonlar:

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4A, 4B emeklisine sevindiren haber sabah verildi! 7.500 TL üstü maaş alan SSK, BAĞ-KUR’lunun yüzü gülecek! SGK ile anlaştılar...

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan banka promosyonuna ek 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL ödeme var. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Haziran – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 7.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, aktif Akbank bireysel kredi kartı olmayanlar veya ilk kez Axess veya Wings başvurusu yaparak onaylanan kartını teslim alanlar, 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2.500 TL harcama sözüne 3.000 TL chip-para ile toplamda 10.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

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4A, 4B emeklisine sevindiren haber sabah verildi! 7.500 TL üstü maaş alan SSK, BAĞ-KUR’lunun yüzü gülecek! SGK ile anlaştılar...

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan ödeme yapılıyor. Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada, "Emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL ödül fırsatı var" denildi.

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4A, 4B emeklisine sevindiren haber sabah verildi! 7.500 TL üstü maaş alan SSK, BAĞ-KUR’lunun yüzü gülecek! SGK ile anlaştılar...

DENİZBANK

SGK emekli maaşını ilk defa DenizBank'a aktarmayı taahhüt eden ve 3 yıl süre ile maaşını alma sözü veren EYT'lilere, 10.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsat var.