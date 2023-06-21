21 Haziran 2023, Çarşamba
4A, 4B emeklisine sevindiren haber sabah verildi! 7.500 TL üstü maaş alanların yüzü gülecek! SGK ile anlaştılar...
EYT kapsamında milyonlarca kişi emeklilik hakkını elde etti. Ancak sadece emeklilik hakkı değil bununla birlikte promosyon niteliğinde bazı avantajlarda kazandılar. Emeklilerin yüzlerini güldürecek haber sabah saatlerine geldi. SSK, Bağ-Kur'luya yatmaya başlayan ödemeler yüzleri güldürüyor. Miktarlar tek tek açıklanırken detaylar ve şartlar da merak ediliyor. İşte haberin detayı...
Giriş Tarihi: 21.06.2023 08:05
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