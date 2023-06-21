SGK'dan emekli olacaklara yeni haber! 1999-2000-2008 yıl ve prime yenileme! BAĞ-KUR'lular feshederek...

Uzun yıllar boyunca çalışarak ve prim ödeyerek emeklilik hakkını elde eden vatandaşlar, emeklilik sürecinde bazı zorluklarla karşılaşabiliyor. Son zamanlarda emeklilikle ilgili gelişmeler ve özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Tamamlanmayan emeklilik işlemleri ve EYT başvuruları gibi konular gündemdeki yerini koruyor. İşte emeklilik ile ilgili merak edilen detaylar ve güncel gelişmeler...