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Haberler Galeri SGK'dan emekli olacaklara yeni haber! 1999-2000-2008 yıl ve prime yenileme! BAĞ-KUR'lular feshederek...

SGK'dan emekli olacaklara yeni haber! 1999-2000-2008 yıl ve prime yenileme! BAĞ-KUR'lular feshederek...

Uzun yıllar boyunca çalışarak ve prim ödeyerek emeklilik hakkını elde eden vatandaşlar, emeklilik sürecinde bazı zorluklarla karşılaşabiliyor. Son zamanlarda emeklilikle ilgili gelişmeler ve özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Tamamlanmayan emeklilik işlemleri ve EYT başvuruları gibi konular gündemdeki yerini koruyor. İşte emeklilik ile ilgili merak edilen detaylar ve güncel gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 07:00
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SGK’dan emekli olacaklara yeni haber! 1999-2000-2008 yıl ve prime yenileme! EYT kapsamından çıkacaklar! BAĞ-KUR’lular feshederek...

Vatandaşların bir kısmı, EYT hakkını kazanmalarına rağmen emeklilik işlemlerini tamamlamada zorluklarla karşılaşabiliyor. Konuya ilişkin ise dikkat edilmesi geren birkaç detay bulunuyor. İşte EYT ile ilgili merak edilen detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK’dan emekli olacaklara yeni haber! 1999-2000-2008 yıl ve prime yenileme! EYT kapsamından çıkacaklar! BAĞ-KUR’lular feshederek...

BAŞVURULAR GEÇERSİZ SAYILIYOR

Başvurular için işlemler tamamlanırken mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz sayılıyor.

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SGK’dan emekli olacaklara yeni haber! 1999-2000-2008 yıl ve prime yenileme! EYT kapsamından çıkacaklar! BAĞ-KUR’lular feshederek...

E-Devlet üzerinden 80 defa kayıt yaptırandan, iki-üç yıllık prim eksiğine karşın "ya tutarsa" diye başvuru yapanlar gibi ilginç örnekler de SGK çalışanlarını boş yere meşgul ediyor.

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SGK’dan emekli olacaklara yeni haber! 1999-2000-2008 yıl ve prime yenileme! EYT kapsamından çıkacaklar! BAĞ-KUR’lular feshederek...

ÜÇ KOLDAN BAŞVURAN DA VAR

İnternet üzerinden yapılan mükerrer başvurular SGK çalışanlarının işlem yükünü artırırken, mevcut başvuruların da hızlı sonuçlanmasını engelliyor.

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SGK’dan emekli olacaklara yeni haber! 1999-2000-2008 yıl ve prime yenileme! EYT kapsamından çıkacaklar! BAĞ-KUR’lular feshederek...

EYT'den yararlanmak için internetten, posta yoluyla hem de doğrudan SGK merkezlerine olmak üzere aynı anda üç yoldan başvuru yapanlar da bulunuyor.