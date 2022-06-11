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Haberler Galeri Türk Lirası'na geçene yüzde 25 kar! Ekonomide KİT heyecanı! İşte yeni sistemin ayrıntıları

Türk Lirası'na geçene yüzde 25 kar! Ekonomide KİT heyecanı! İşte yeni sistemin ayrıntıları

Hazine, 13 yıl sonra yeniden Gelire Endeksli Senet ihraç edecek. İlk etapta DHMİ ve Kıyı Emniyeti'nin gelirine vatandaş ortak olacak. Bu adımla TL'nin teşviki amaçlanıyor. Ekonomi yönetimi, vatandaşı tasarruflarını TL'de değerlendirmesi için yüksek getiri garantili KİT'lerin gelirine ortak edecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 11.06.2022 07:36 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022 09:27
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Türk Lirası’na geçene yüzde 25 kar! Ekonomide KİT heyecanı! İşte yeni sistemin ayrıntıları

Ekonomi yönetimi vatandaşın parasını TL'de değerlendirmesi için yeni bir enstrüman daha çıkardı. 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kur Korumalı Mevduat'ın ardından Gelire Endeksli Senet (GES) için de düğmeye basıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk Lirası’na geçene yüzde 25 kar! Ekonomide KİT heyecanı! İşte yeni sistemin ayrıntıları
Senetler için 15 Haziran-22 Haziran arasında talep toplanacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün gelirlerine endeksli kağıtlar çıkarılacak.
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Türk Lirası’na geçene yüzde 25 kar! Ekonomide KİT heyecanı! İşte yeni sistemin ayrıntıları
Senetler, 3 ayda bir kupon getirili olacak. Böylece, vatandaşlar asgari getiri garantisi sayesinde, gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmeyecek.
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Türk Lirası’na geçene yüzde 25 kar! Ekonomide KİT heyecanı! İşte yeni sistemin ayrıntıları
Bir nevi devlet, kendi iştiraklerinin gelirine vatandaşı ortak etmiş olacak. Getirinin dönem sonunda yüzde 23-25 arasında olması bekleniyor. Mevduata kıyasla getiri daha iyi olduğu için talep göreceği belirtiliyor.
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Türk Lirası’na geçene yüzde 25 kar! Ekonomide KİT heyecanı! İşte yeni sistemin ayrıntıları

PAKETTE NE VAR?
Senedi çıkarılacak KİT'lerin (Kamu İktisadi Teşkilatı) bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde gelirse bunun da senedi alan yatırımcıya ilave getiri olarak aktarılması planlanıyor.