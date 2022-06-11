Türk Lirası'na geçene yüzde 25 kar! Ekonomide KİT heyecanı! İşte yeni sistemin ayrıntıları

Hazine, 13 yıl sonra yeniden Gelire Endeksli Senet ihraç edecek. İlk etapta DHMİ ve Kıyı Emniyeti'nin gelirine vatandaş ortak olacak. Bu adımla TL'nin teşviki amaçlanıyor. Ekonomi yönetimi, vatandaşı tasarruflarını TL'de değerlendirmesi için yüksek getiri garantili KİT'lerin gelirine ortak edecek.

Sabah Giriş Tarihi: 11.06.2022 07:36 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022 09:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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