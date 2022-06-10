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Haberler Galeri Taşeron kadroya geçene müjde! 1 milyon kişinin ayaklarını yerden kesecek! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

Taşeron kadroya geçene müjde! 1 milyon kişinin ayaklarını yerden kesecek! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

Milyonlarca taşerondan kadroya geçen işçileri yakından ilgilendiren açıklamalar geliyor. Kamuda ve taşeronda çalışan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişme ile detaylar belli oldu. Özelleştirilme nedeniyle kamu veya özel sektör işverenince iş akitleri feshedilen işçilerden 4/B'li sözleşmeli olarak atanlara müjde geldi. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine haiz olanların iş sözleşmeleri yada idari hizmet sözleşmeleri sona erdirilecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2022 21:54 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 21:54
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Taşeron kadroya geçene müjde! 1 milyon kişinin ayaklarını yerden kesecek! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

Taşeron işçiye tayin hakkı verildi mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca taşerondan kadroya geçen işçiyi ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Bekledikleri sevindirici haber geldi. Sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine haiz olanların iş sözleşmeleri yada idari hizmet sözleşmeleri sona erdirilecek mi? Konu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Taşeron kadroya geçene müjde! 1 milyon kişinin ayaklarını yerden kesecek! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

Özelleştirilme nedeniyle kamu veya özel sektör işverenince iş akitleri feshedilen işçilerden 4/B'li sözleşmeli olarak atanlara müjde geldi.

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Taşeron kadroya geçene müjde! 1 milyon kişinin ayaklarını yerden kesecek! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine sahip olanların iş sözleşmeleri veya idari hizmet sözleşmelerinin sona erdirilecek mi?

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Taşeron kadroya geçene müjde! 1 milyon kişinin ayaklarını yerden kesecek! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personelden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin vergi indirim belgesine sahip olanların iş sözleşmeleri veya idari hizmet sözleşmeleri sona erdirilecek mi?

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Taşeron kadroya geçene müjde! 1 milyon kişinin ayaklarını yerden kesecek! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıklıyor...

İSTİHDAM EDİLEBİLİRLER

Kanunun ilgili maddesine göre sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, gerekli şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamdaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir.

Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hale kazandıkları tarihi geçemez. Özel güvenlik görevlilerinden bu madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar, 5188' sayılı Kanun hükümlerine de tabi olmaya devam eder.