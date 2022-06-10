10 Haziran 2022, Cuma
Taşeron kadroya geçene müjde! 1 milyon kişinin ayaklarını yerden kesecek! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...
Milyonlarca taşerondan kadroya geçen işçileri yakından ilgilendiren açıklamalar geliyor. Kamuda ve taşeronda çalışan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişme ile detaylar belli oldu. Özelleştirilme nedeniyle kamu veya özel sektör işverenince iş akitleri feshedilen işçilerden 4/B'li sözleşmeli olarak atanlara müjde geldi. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine haiz olanların iş sözleşmeleri yada idari hizmet sözleşmeleri sona erdirilecek mi?
Giriş Tarihi: 10.06.2022 21:54 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 21:54
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