Taşeron kadroya geçene müjde! 1 milyon kişinin ayaklarını yerden kesecek! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıklıyor...

İSTİHDAM EDİLEBİLİRLER

Kanunun ilgili maddesine göre sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, gerekli şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamdaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir.

Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hale kazandıkları tarihi geçemez. Özel güvenlik görevlilerinden bu madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar, 5188' sayılı Kanun hükümlerine de tabi olmaya devam eder.