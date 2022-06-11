11 Haziran 2022, Cumartesi
SSK, Bağ-KUR, 4C'liye çifte müjde! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Temmuz zammı yaklaşırken milyonlarca emekliye çifte bayram yaşatacak ikramiye ödemesinde detaylar netleşmeye başladı. Bu yılın ilk ikramiyesini nisan ayında alan emekliler, 1.100 TL tutarındaki ikramiyenin hangi tarihte ödeneceğini araştırmaya başladı. Emeklilerin yanı sıra ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara da ikramiye ödenecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 11.06.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022 10:33
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