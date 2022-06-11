SSK, Bağ-KUR, 4C’liye çifte müjde! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK, Bağ- Kur ve memur emeklilerinin bayram ikramiyesi ödemesi için geri sayım başladı. Kurban Bayramı'nın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Emeklileri bayram ettirecek ikramiye ödemesi için bekleyiş sürerken, bir yandan da ikramiyelerde artış olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Temmuz'da altı aylık enflasyon oranına göre aylıkları zamlanacak olan emekliler, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...