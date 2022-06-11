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Haberler Galeri SSK, Bağ-KUR, 4C'liye çifte müjde! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK, Bağ-KUR, 4C'liye çifte müjde! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Temmuz zammı yaklaşırken milyonlarca emekliye çifte bayram yaşatacak ikramiye ödemesinde detaylar netleşmeye başladı. Bu yılın ilk ikramiyesini nisan ayında alan emekliler, 1.100 TL tutarındaki ikramiyenin hangi tarihte ödeneceğini araştırmaya başladı. Emeklilerin yanı sıra ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara da ikramiye ödenecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022 10:33
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SSK, Bağ-KUR, 4C’liye çifte müjde! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK, Bağ- Kur ve memur emeklilerinin bayram ikramiyesi ödemesi için geri sayım başladı. Kurban Bayramı'nın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Emeklileri bayram ettirecek ikramiye ödemesi için bekleyiş sürerken, bir yandan da ikramiyelerde artış olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Temmuz'da altı aylık enflasyon oranına göre aylıkları zamlanacak olan emekliler, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağ-KUR, 4C’liye çifte müjde! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, bayram ikramiyesine artış yapılıp yapılmayacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ödeme tutarında bir artış yapılmazsa emekliler 1.100'er lira alacak.

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SSK, Bağ-KUR, 4C’liye çifte müjde! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. Örneğin; ölüm aylığı yüzde 75 olan 875, yüzde 50 olan 550, yüzde 25 olan 275 lira ikramiye alabilecek.

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SSK, Bağ-KUR, 4C’liye çifte müjde! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. İkramiye ödemelerinin ise 4-8 Temmuz'da hesaplara yatırılması bekleniyor. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.

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SSK, Bağ-KUR, 4C’liye çifte müjde! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

KİMLER YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.