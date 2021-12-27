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Haberler Galeri Altın fiyatları artacak mı? Altında yeni rekor tahmini! 14-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın yorumları!

Altın fiyatları artacak mı? Altında yeni rekor tahmini! 14-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın yorumları!

Gram, çeyrek, yarım altın, 14-22 ayar bilezik fiyatları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Altın fiyatları artacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Gramı 1.000 TL'nin üzerine çıkan altın, yaşanan sert düşüşle birlikte yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetmişti. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte, elinde altını olan vatandaşlar, 2022 yılında altın fiyatlarının nasıl bir seyri olacağını merak ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı olarak tanınan İslam Memiş yaptığı yorumla sosyal medyada gündem oldu. İşte; güncel altın fiyatları ve altın yorumları…

Giriş Tarihi: 27.12.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 09:24
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Altın fiyatları artacak mı? Altında yeni rekor tahmini! 14-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın yorumları!

Gram, çeyrek, yarım altın, 14-22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? Altın fiyatları artacak mı? Elinde altını bulunan veya yakın zamanda altın almayı düşünen vatandaşlar, altının yakın dönemde nasıl bir seyir izleyeceğini merak ediyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş yaptığı tahminle herkesi şaşırttı ve elinde altını olanları uyardı. Memiş yazısında 2022 yılı için yeni rekorlar beklendiğini ifade etti.

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Altın fiyatları artacak mı? Altında yeni rekor tahmini! 14-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın yorumları!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada; yüksekten altın ve dolar alanları uyardı. Memiş; altın fiyatlarının 2022'de artışa geçebileceğini savundu.

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Altın fiyatları artacak mı? Altında yeni rekor tahmini! 14-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın yorumları!

ALTIN ALANLARI UYARDI

İslam Memiş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni moda 3 Ocak söylentisi. Kanmayın arkadaşlar, kanmayın. Günlük haftalık ve aylık bazda dalgalı seyir, geniş bant aralığı devam eder. Düşüş bitmedi. Kademeli alım yapan kazanır, satan kaybeder. Bugünler varlığına sahip çıkma günü." paylaşımı yaptı.

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Altın fiyatları artacak mı? Altında yeni rekor tahmini! 14-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın yorumları!

İslam Memiş köşe yazısında da, dolar ve gram altında 2022 yılında yeni rekorlar beklediğinin altını çizip, yüksekten altın ve dolar alanlara "düşüyor diye alinizdekileri satmayın" uyarısı yaptı. Memiş yazısında şu uyarıları yaptı:

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Altın fiyatları artacak mı? Altında yeni rekor tahmini! 14-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın yorumları!

- Her ne kadar dolar/TL kuru değer kaybediyor olsa da Ocak ayından itibaren Amerika Merkez Bankası'nı (Fed) takip etmekte fayda var.