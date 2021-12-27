Altın fiyatları artacak mı? Altında yeni rekor tahmini! 14-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın yorumları!

Gram, çeyrek, yarım altın, 14-22 ayar bilezik fiyatları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Altın fiyatları artacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Gramı 1.000 TL'nin üzerine çıkan altın, yaşanan sert düşüşle birlikte yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetmişti. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte, elinde altını olan vatandaşlar, 2022 yılında altın fiyatlarının nasıl bir seyri olacağını merak ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı olarak tanınan İslam Memiş yaptığı yorumla sosyal medyada gündem oldu. İşte; güncel altın fiyatları ve altın yorumları…