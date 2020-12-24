Türk İHA'ları dünyanın gündeminden düşmüyor: Bir ülke daha istedi! Türkiye harekete geçti

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden gösterilen Türk İHA'ları, dünyanın gündeminden düşmüyor. Bir ülke daha Türkiye'nin ürettiği İHA'lardan istedi. Türkiye'den ise 5 firma bu talebe hemen karşılık verdi.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 17:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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