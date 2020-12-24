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Türk İHA'ları dünyanın gündeminden düşmüyor: Bir ülke daha istedi! Türkiye harekete geçti

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden gösterilen Türk İHA'ları, dünyanın gündeminden düşmüyor. Bir ülke daha Türkiye'nin ürettiği İHA'lardan istedi. Türkiye'den ise 5 firma bu talebe hemen karşılık verdi.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 17:44
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Türk İHA'ları dünyanın gündeminden düşmüyor: Bir ülke daha istedi! Türkiye harekete geçti

Türk İHA'ları, gündemden düşmüyor. Birçok ülke Türk İHA'larının marifet ve kabiliyetlerinden bahsederken siparişler de gelmeye başladı.

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Türk İHA'ları dünyanın gündeminden düşmüyor: Bir ülke daha istedi! Türkiye harekete geçti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yılın son günlerinde Tunus'a önemli ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "Başkanlığımız koordinasyonunda 5 firmamız toplam 150 milyon dolar tutarında ihracata imza attı." ifadesini kullandı.

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Türk İHA'ları dünyanın gündeminden düşmüyor: Bir ülke daha istedi! Türkiye harekete geçti

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, video konferans üzerinden Tunus ile Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

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Türk İHA'ları dünyanın gündeminden düşmüyor: Bir ülke daha istedi! Türkiye harekete geçti

Savunma sanayisinin yılın son günlerinde Tunus'a önemli bir ihracat yaptığına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

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Türk İHA'ları dünyanın gündeminden düşmüyor: Bir ülke daha istedi! Türkiye harekete geçti

"Başkanlığımız koordinasyonunda 5 firmamız toplam 150 milyon dolar tutarında ihracata imza attı.