2021 AGİ oranları: AGİ ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Bekar, evli eşi çalışan, çalışmayan AGİ tutarları...

Son dakika haberi... AGİ ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılı asgari ücret zammı için 3. toplantı Türk-İş ev sahipliğinde dün gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 bin 792 liralık yeni asgari ücret hesabını komisyona sundu. TÜİK'in asgari ücret hesaplamasında geçen yıla göre değişim oranı yüzde 20 oldu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammı ve AGİ için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabileceksiniz. İşte, AGİ ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Bekar, evli eşi çalışan, çalışmayan AGİ tutarları...