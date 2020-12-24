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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 2021 AGİ oranları: AGİ ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Bekar, evli eşi çalışan, çalışmayan AGİ tutarları... 2021 AGİ oranları: AGİ ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Bekar, evli eşi çalışan, çalışmayan AGİ tutarları...
Son dakika haberi... Asgari ücret zam oranı hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. TUİK tarafından önerilen asgari ücret rakamlarının ardından tarafların uzlaşacağı nokta merak ediliyor. Asgari ücret maaş zammının yanında aileleriyle birlikte yaşayan yaklaşık 20 milyon vatandaşı ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi (AGİ) zammı merak ediliyor. TUİK'in sunduğu yüzde 20'lik artışla 2.792 TL teklif kabul edilirse 2021 AGİ oranları: AGİ ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Bekar, evli eşi çalışan, çalışmayan AGİ tutarları...
Giriş Tarihi: 24.12.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 17:55
Son dakika haberi... AGİ ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılı asgari ücret zammı için 3. toplantı Türk-İş ev sahipliğinde dün gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 bin 792 liralık yeni asgari ücret hesabını komisyona sundu. TÜİK'in asgari ücret hesaplamasında geçen yıla göre değişim oranı yüzde 20 oldu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammı ve AGİ için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabileceksiniz. İşte, AGİ ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Bekar, evli eşi çalışan, çalışmayan AGİ tutarları...
GALERİ DEVAM EDİYOR TOPLANTI ÜÇ SAAT SÜRDÜ
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon'un çevrim içi düzenlenen toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti. Toplantıda asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi.
TÜİK temsilcisi yaptığı sunumda bekâr bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş (yüzde 19.78 artış), orta nitelikte işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş (yüzde 20.17 artış), hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş (yüzde 20.53 artış) olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.
AGİ 220'DEN 264 TL'YE ÇIKACAK
Asgari ücrette yüzde 20 artışa gidilirse milyonlarca memur ve işçinin aldığı 220.73 lira tutarındaki Asgari Geçim İndirimi de 264.87 liraya çıkacak.
TÜRK-İŞ: TEKLİF BEKLİYORUZ
Geçmiş yılların aksine Türk-İş dünkü toplantıda rakam telaffuz etmezken, TÜİK'in paylaştığı bekâr bir işçinin asgari geçim tutarlarının ülke gerçeklerini yansıtmadığını savundu. Türk-İş heyeti, işveren ve hükümetin teklifini beklediklerini belirterek, şu açıklamayı yaptı: