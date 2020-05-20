20 Mayıs emekli maaşı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi!

Emekli maaşı yattı mı? Milyonlarca emekliye müjdeli haber gelmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, maaşların bayramdan önce ödeneceğini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından hangi emeklinin ne zaman ödeme alacağı merak edilmeye başlandı. Bakan Selçuk tarafından ödeme takvimi açıklandı. Güncel emekli maaşı ne kadar? 20 Mayıs emekli maaşı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte emekli maaşı ödeme takvimi...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 10:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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