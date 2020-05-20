20 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 20 Mayıs emekli maaşı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi!

20 Mayıs emekli maaşı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi!

Emekli maaşı yattı mı? Milyonlarca emekliye müjdeli haber gelmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, maaşların bayramdan önce ödeneceğini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından hangi emeklinin ne zaman ödeme alacağı merak edilmeye başlandı. Bakan Selçuk tarafından ödeme takvimi açıklandı. Güncel emekli maaşı ne kadar? 20 Mayıs emekli maaşı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte emekli maaşı ödeme takvimi...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 10:54
  • 1
  • 11
20 Mayıs emekli maaşı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi!

SSK Bağkur emekli maaşı yattı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bayram ikramiyeleri erken ödenmişti. Maaş ödemelerinin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle, maaşların bayramdan önce yatırılacağı açıklanmıştı. Maaşlar cuma günü ödenmeye başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen ödemelerin takvimi merak ediliyor. Peki, 20 Mayıs emekli maaşı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...

  • 2
  • 11
20 Mayıs emekli maaşı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi!

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta ödendi.

24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

  • 3
  • 11
20 Mayıs emekli maaşı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi!

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

  • 4
  • 11
20 Mayıs emekli maaşı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi!

TEMMUZ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre artış yüzde 4.4'e ulaşacak. Buna göre, en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 lira 34 kuruştan 117,1 lira artışla 2 bin 778 lira 44 kuruşa çıkacak.

  • 5
  • 11
20 Mayıs emekli maaşı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi!

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar.

İşte o günler: