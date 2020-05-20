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Haberler Galeri Bankalar kaça kadar açık? 20 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Denizbank çalışma saatleri, kaçta kapanıyor?

Bankalar kaça kadar açık? 20 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Denizbank çalışma saatleri, kaçta kapanıyor?

Son dakika.. Bankalar kaçta kapanıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında, 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından en çok merak edilenlerden biri de "bankaların çalışma saatleri" oldu. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olan bankaların bugün kaça kadar açık olduğu araştırılıyor. Bankada işi olan vatandaşlar için bankaların güncel mesai saatlerini haberimizde derledik. Normalleşme takvimi çerçevesinde bazı bankalar normal çalışma saatlerine dönmeye başladı. Peki, bankalar kaça kadar açık? 20 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Denizbank çalışma saatleri, kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 20.05.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 09:53
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Bankalar kaça kadar açık? 20 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Denizbank çalışma saatleri, kaçta kapanıyor?

Son dakika... Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bankalar çalışma saatlerini değiştirmişti. Birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından bazı bankalar eski çalışma saatlerine dönmeye başladı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bankada işleri olan vatandaşlar, güncel banka çalışma saatlerini araştırıyor. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, TEB gibi tüm bankaların çalışma saatlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? İşte 20 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Denizbank çalışma saatleri...

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Bankalar kaça kadar açık? 20 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Denizbank çalışma saatleri, kaçta kapanıyor?

HALBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

HalkBank çalışma saatleri: 09:00 - 17:00

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Bankalar kaça kadar açık? 20 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Denizbank çalışma saatleri, kaçta kapanıyor?

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

VakıfBank Ççalışma Saatleri: 09:00 - 17:00

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Bankalar kaça kadar açık? 20 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Denizbank çalışma saatleri, kaçta kapanıyor?

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Ziraat Bankası çalışma saatleri 09:00 - 17:00

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Bankalar kaça kadar açık? 20 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Denizbank çalışma saatleri, kaçta kapanıyor?

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Garanti BBVA çalışma saatleri: 09:00-12:30/13:30-17:00