Bankalar kaça kadar açık? 20 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Denizbank çalışma saatleri, kaçta kapanıyor?

Son dakika.. Bankalar kaçta kapanıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında, 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından en çok merak edilenlerden biri de "bankaların çalışma saatleri" oldu. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olan bankaların bugün kaça kadar açık olduğu araştırılıyor. Bankada işi olan vatandaşlar için bankaların güncel mesai saatlerini haberimizde derledik. Normalleşme takvimi çerçevesinde bazı bankalar normal çalışma saatlerine dönmeye başladı. Peki, bankalar kaça kadar açık? 20 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Denizbank çalışma saatleri, kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 20.05.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 09:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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