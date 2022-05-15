Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik detay! İşte EYT düzenlemesinde 5 adımlı çözüm rotası!

Hükümetin gündeminde sırasıyla 3600 ek gösterge, sözleşmeli memura yeni haklar ve emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT çalışması yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmasının mayıs bitmeden tamamlanacağını açıklarken, sözleşmeli memurlar ve EYT için çalışma yapılacağını belirtti. Bununla beraber emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayıp yaşını bekleyenler için yapılacak EYT düzenlemesi için 5 adımlı rota öne çıktı...
Giriş Tarihi: 15.05.2022 14:14Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 14:14