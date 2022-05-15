Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik detay! İşte EYT düzenlemesinde 5 adımlı çözüm rotası!

EYT'DE ÇÖZÜM İÇİN ALTERNATİFLİ FORMÜLLER MASADA

Uzun süredir gündemde olan ve çözüm arayışı süren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.

Çözüm için değişik formüllerin masada olduğu biliniyor. Ancak öncelikle kimlerin bu yasa ile emekli olabileceği de belirlenmesi gerekiyor. Bütün bu formüller çerçevesinde yapılacak çalışma için 5 adımlı bir çözüm sistemi de bulunuyor.

