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Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik detay! İşte EYT düzenlemesinde 5 adımlı çözüm rotası!

Hükümetin gündeminde sırasıyla 3600 ek gösterge, sözleşmeli memura yeni haklar ve emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT çalışması yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmasının mayıs bitmeden tamamlanacağını açıklarken, sözleşmeli memurlar ve EYT için çalışma yapılacağını belirtti. Bununla beraber emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayıp yaşını bekleyenler için yapılacak EYT düzenlemesi için 5 adımlı rota öne çıktı...

Giriş Tarihi: 15.05.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 14:14
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Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik detay! İşte EYT düzenlemesinde 5 adımlı çözüm rotası!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet milyonların sorunlarını adım adım çözüyor. Çalışmaları süren EYT düzenlemesi 5 adımlı rota ile ortaya çıkacak. İşte EYT'de son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik detay! İşte EYT düzenlemesinde 5 adımlı çözüm rotası!

BAKAN BİLGİN: EYT MESELESİ İÇİN DOSYA ÖNÜMÜZDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde" diye konuştu. Bu açıklamalar EYT düzenlemesinin masada olduğunu ve öncelikli gümdemlerin çözümünün ardından bu konuda çalışma yapılacağını gösterdi.

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Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik detay! İşte EYT düzenlemesinde 5 adımlı çözüm rotası!

EYT DÜZENLEMESİ İÇİN 5 ADIMLI ÇÖZÜM ROTASI

Emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşlar için yapılacak çalışmalar 5 adımda sonuçlanacak. Öncelikle kapsam belirlenip hak sahipleri tespit edilecek.

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Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik detay! İşte EYT düzenlemesinde 5 adımlı çözüm rotası!

EYT'DE ÇÖZÜM İÇİN ALTERNATİFLİ FORMÜLLER MASADA

Uzun süredir gündemde olan ve çözüm arayışı süren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.
Çözüm için değişik formüllerin masada olduğu biliniyor. Ancak öncelikle kimlerin bu yasa ile emekli olabileceği de belirlenmesi gerekiyor. Bütün bu formüller çerçevesinde yapılacak çalışma için 5 adımlı bir çözüm sistemi de bulunuyor.

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Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik detay! İşte EYT düzenlemesinde 5 adımlı çözüm rotası!

1. KAPSAMIN TESPİT EDİLMESİ

Öncelikle kimlerin hak sahibi olacağı, ya da olduğunun tespiti lazım.Böylece yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak.