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Haberler Galeri 12 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler var?

12 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler var?

BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü indirimleri heyecanla bekleniyordu. Her hafta indirimli ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketlerin bu haftaki kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor. Kadınları yakından ilgilendiren salı indirimlerinin detaylarını haberimizde derledik. BİM'de bu hafta hangi ürünler var? BİM salı indirimleri neler? İşte BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 09:16
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12 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler var?

BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Türkiye genelinde binlerce mağazası bulunan BİM marketlerin salı günü indirimleri yine dolu dolu. Bakım ürünlerinden temizlik ürünlerine birçok ürünün yer aldığı BİM 12 Mayıs kataloğuna buradan ulaşabilirsiniz. Markete gitmeden önce hangi ürünlerin indirimli olduğunu öğrenmek istiyorsanız doğru adrestesiniz. İşte BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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12 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler var?

Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack

• +1 yedek başlık

Molped
Hijyenik Ultra Ped

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12 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler var?

Veet Sensitive
Tüy Alıcı ve Şekillendirici Tıraş Makinesi

• Su altında kullanılabilir

Sebamed
Yüz ve Vücut Temizleyici Likit

• 200 ml
• Hassas ciltler içindir

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12 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler var?

Remove Retouch Pen
Yüz Bölgesi Sir Ağda Kalemi

• İnatçı ve sık tüyler
• Hassas ciltler

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12 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler var?

Garnier
Yaşlanma Karşıtı Göz Çevresi Kremi

• 15 ml

Garnier
Yaşlanma Karşıtı Bakım Kremi

• 50 ml

Dermokil
Cilt Maskesi

• 3x15 ml