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12 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler var?
BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü indirimleri heyecanla bekleniyordu. Her hafta indirimli ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketlerin bu haftaki kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor. Kadınları yakından ilgilendiren salı indirimlerinin detaylarını haberimizde derledik. BİM'de bu hafta hangi ürünler var? BİM salı indirimleri neler? İşte BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 12.05.2020 09:12Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 09:16