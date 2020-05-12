12 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler var?

BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Türkiye genelinde binlerce mağazası bulunan BİM marketlerin salı günü indirimleri yine dolu dolu. Bakım ürünlerinden temizlik ürünlerine birçok ürünün yer aldığı BİM 12 Mayıs kataloğuna buradan ulaşabilirsiniz. Markete gitmeden önce hangi ürünlerin indirimli olduğunu öğrenmek istiyorsanız doğru adrestesiniz. İşte BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...