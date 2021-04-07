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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Turex ne zaman işleme açılacak? Turex Turizm halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve kodu belli oldu mu? Turex ne zaman işleme açılacak? Turex Turizm halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve kodu belli oldu mu?
Turex ne zaman işleme açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Talep toplama süresi 2 Nisan tarihinde sona eren Turex Turizm halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı gibi detaylar yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 22.500.000 TL'lik payı halka arz edecek olan kurumla ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Turex ne zaman işleme açılacak? Turex Turizm halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve kodu belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 07.04.2021 16:45
Turex Turizm halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve kodu belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Turex halka arz işlemleri tamamlandı ve talep toplama sürecinin sonuna gelindi. Turex halka arz sonuçlarına göre, şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,83 olarak belirlenirken hisse fiyatı ise 12 TL oldu. İşte, Turex ne zaman işleme açılacak? Turex Turizm halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve kodu belli oldu mu?
GALERİ DEVAM EDİYOR TUREX HALKA ARZ SONUÇLARI
Turex turizmin halka arzı Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Borsada Satış şeklinde eşit dağıtım şeklinde gerçekleşti. Yani halka arza katılım sağlamak isteyen yatırımcılar 01-02 Nisan saat 10.30-13.00 arasında alım emirlerini iletti.
TUREX HİSSE FİYATI NE KADAR, BORSA KODU NE?
Turex halka arz fiyatı 12 TL olacak. 1 lot=12TL
TUREX.HE koduyla işlem görecek
TALEP TOPLAMA SÜRECİ BİTTİ
Borsadan Satış yönteminde talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanmaktadır. Böylece Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılacaktır. Özetle ilk emir giren ile son emir giren arasında dağıtımda sadece 1 adet pay farkı oluşmaktadır.
Borsa tarafından dağıtım işlemi CUMA günü Pay Piyasası seans kapanışını takiben otomatik olarak yapılmakta ve gerçekleşen pay adetleri yatırımcıların hesaplarına yansıtılmaktadır. Yatırımcılar kullandıkları mobil uygulamalardan, aracı kurumların online şubelerinden ve müşteri temsilcileri aracılığıyla alış emirleri TUREX.HE payına gönderebilecekler.