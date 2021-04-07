Turex Turizm halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve kodu belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Turex halka arz işlemleri tamamlandı ve talep toplama sürecinin sonuna gelindi. Turex halka arz sonuçlarına göre, şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,83 olarak belirlenirken hisse fiyatı ise 12 TL oldu. İşte, Turex ne zaman işleme açılacak? Turex Turizm halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve kodu belli oldu mu?