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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekli ikramiyesi ile ilgili müjdeli haber! %14.60 zam! 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ile ilgili müjdeli haber! %14.60 zam! 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Milyonlarca emekli 2021 yılında rahat nefes alacak. Ek ödeme, promosyon ve ikramiye ile gelirlerinde artış olan emekliler, Ramazan Bayramı ikramiyesi için gün saymaya başladı. İkramiyelerin ödeneceği tarih belli olurken, gözler ikramiye zammına çevrildi. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alacak olan emekliler, tutarda artış yapılmasını bekliyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 07.04.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 16:42
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. On bir ayın sultanı Ramazan'ın yaklaşması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de ikramiyelerin ödeneceği tarih oldu. Peki, 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesinde artış olacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
2021 yılına ilişkin bayram ikramiye tarihleri belli oldu. Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.
BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ OLACAK MI?
Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alacak olan emekliler, tutarda artış yapılmasını bekliyor. Özellikle enflasyona endekslenmesi önerisi getiriliyor. Eğer enflasyona endekslenirse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.
2020 yılı enflasyonu yüzde 14.60 olarak gerçekleşti. Buna göre bin liralık ikramiye 1.146 liraya yükselecek. Emeklilerin eline bu yıl 2.000 lira yerine 2.292 lira geçecek. İkramiye artışından sadece emekliler değil, kapsamdaki dul ve emekliler de yararlanacak.
YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?
Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.