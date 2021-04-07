Emekli ikramiyesi ile ilgili müjdeli haber! %14.60 zam! 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. On bir ayın sultanı Ramazan'ın yaklaşması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de ikramiyelerin ödeneceği tarih oldu. Peki, 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesinde artış olacak mı? İşte cevaplar...